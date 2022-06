(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 CAMPUS ESTIVI 2022

Tutte le attività organizzate in collaborazione con il Comune di Spoleto in programma per l’estate

Sono sedici in totale i campus in programma per l’estate 2022 a Spoleto. Il depliant con l’elenco completo, le date, i costi e i contatti è disponibile online nel sito dell’Ente al link https://bit.ly/3HeqYOD.

Con le scuole che terminano oggi l’attività didattica, i primi campus inizieranno lunedì 13 giugno (unica eccezione per il Nido d’Ape aperto dallo scorso 4 giugno).

Nello specifico si tratta di ‘Baciga… Summer 2022’ (13 giugno-31 luglio), ‘Attivamente’ (13 giugno-26 agosto), ‘Tiki Taka’ (13 giugno-9 settembre), ‘Green Campo 2022’ (13 giugno-9 settembre), ‘Fun tennis clinics’ (13 giugno-12 agosto), ‘Nido d’Ape’ (4 giugno-26 agosto), ‘Insieme è più bello 2022’ (13 giugno-9 settembre), ‘Acquacampus 2022’ (13 giugno-31 agosto) e ‘English Beach Campo 2022’ (13 giugno-9 settembre).

Gli altri campus saranno invece attivi dal mese di luglio: ‘Centro estivo sportivo Villa Rendenta’ (1 luglio-30 luglio), ‘Centro estivo Il Bruco’ (4 luglio-26 agosto), ‘Estate Città Domani’ (4 luglio-9 settembre), ‘Campus estivo 2022’ (4 luglio-29 luglio), ‘Fenice Summer Gym 2022’ (20 giugno-30 luglio e 22 agosto-27 agosto) e ‘La Protezione Civile in campus’ (17 luglio-31 luglio).

