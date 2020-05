CALABRIA, FILLEA-CGIL: “REGIONE CONVOCHI EDILI PER RILANCIO SETTORE”

CATANZARO “L’avvio della cosiddetta Fase-2 a partire dal 4 maggio, segna una data fondamentale per tutte le attività produttive rimaste bloccate nella Fase-1, consentendo la ripresa delle attività produttive e, per quanto riguarda il settore edile, la ripartenza dei cantieri”. Lo afferma una nota della Fillea-Cgil Calabria. “L’osservanza delle regole di tutela della salute all’interno dei cantieri edili – sottolinea – diventa ancora più stringente, data la particolarità del settore, ed è per questo che la Fillea Cgil, nel suo compito di presidio a tutela, oltre che dei diritti, anche della salute dei lavoratori, in collaborazione con l’Ente Scuola Edile ed il CPT di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, ha inteso organizzare per il giorno 15 maggio alle ore 14.45 un seminario sulle misure di prevenzione e protezione nei cantieri edili per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2”. “Il seminario – annuncia – si terrà nella forma della video conferenza e vedrà la partecipazione di Antonio di Franco, Segretario Nazionale Fillea Ccgil, Giuseppe Patania, Direttore ITL Reggio Calabria e Cosenza, con i saluti di Giuseppe Caputo, presidente Ente Scuola Edile CZ-KR-VV; a tutti i partecipanti, da ogni territorio Calabrese, verrà rilasciato attestato di partecipazione”. “Come Fillea Cgil – è detto ancora nel comunicato – primo sindacato delle costruzioni italiano, riteniamo indispensabile restare al fianco dei Lavoratori e delle imprese, con atti ed iniziative concrete volte ad informare e formare, perchè l’attenzione deve essere massima. La politica della prevenzione nei luoghi di lavoro, storicamente, è una bandiera della nostra organizzazione e questa iniziativa, insieme alle altre messe in campo, rappresenta una immediata risposta a chi in questo periodo incerto, pensa di poter mettere le regole in quarantena”. “Pensiamo che la Calabria da questa violenta emergenza – aggiunge – ne uscirà più forte se saprà sfruttare questa seconda fase per riavviare e far partire i cantieri, con regole precise e senza deroga alcuna. Il mese di maggio è cruciale, partiranno i cantieri del 3° megalotto S.S. 106 Sibari Roseto, si dovranno riavviare i cantieri degli Ospedali, essenziali per come, purtroppo, abbiamo potuto constatare in queste settimane, la metro leggera di Cosenza, con le sue opere di completamento (parco benessere e piste ciclabili), la strada Sila-mare ormai da troppi mesi ferma al palo, l’edilizia scolastica ed i cantieri del dissesto idrogeologico”. “Ci aspettiamo nei prossimi giorni che la Regione Calabria – conclude la nota – convochi le categorie degli edili per capire insieme come far ripartire tutte queste opere. Non è più il tempo della sottovalutazione e del pressappochismo, non si potrà accettare deroga alcuna al codice degli appalti ed al Ccnl, la Fillea Cgil attiverà tutte le azioni necessarie a tutela dei Lavoratori, senza sconti a nessuno. Si riparte tutti insieme, ma con le regole”. (News&Com)

