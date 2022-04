(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 [Image]

Sabato 23 aprile 2022 – Ore 21:30

BIG CITY BLOCK

ANGELO TRANE (sax tenore e soprano)

ANDREA RONGIOLETTI (pianoforte e programmazione elettronica)

LETIZIA LIBERATI (voce)

Museo del Saxofono

via dei Molini snc (angolo via Reggiani)

00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)

Biglietti in prevendita sul sito

[https://www.liveticket.it/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=3%3dDZB%26B%3dD%26I%3d8QFZ%26s%3dQMW7QE%26P%3dlJ7Kw_HdxT_Sn_MUsc_Wj_HdxT_RsR1M.yDz57DgArO.mJ_5vWp_EAiLrIxE.nNtN_5vWp_FAM4_5vWp_F97VMVAX_5vWp_Ea_vqfu_6VP6pBvIkpnBiu5G_vqfu_74uOxF6_MUsc_W9Sn_MUsc_W9Rs_MUsc_W9RsR1M.yDz57DgArO.mJ_5vWp_EZ665Dg558e_590rJv.6wFA_MUsc_W9Ssnh_HdxT_RHXhXGY8_HdxT_RHW0trNxE_5vWp_EZ74oDk_HdxT_Ro8mJB_MUsc_W0i1n6e1Nx11OFKB_MUsc_XhQ%26q%3dHyI985.DrO%26mI%3dEX7VE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

o direttamente al Museo

Ingresso concerti: € 15,00

Apericena prima dei concerti (opzionale): € 15,00

Ingresso regolamentato secondo le attuali normative anti-Covid

È consigliata la prenotazione

ANGELO TRANE – Laureato in saxofono jazz al conservatorio di Campobasso, ha 9 dischi all’attivo. Ha lavorato con svariati musicisti di fama internazionale come Tommy Campbell, Nina Simone, il gruppo di Carlos Santana e Lionel Richie. Ha collaborato come 1° sax tenore in orchestre RAI (Paolo Belli; Orchestra Terra D’Otranto) e ha partecipato in film come musicista/attore. Fa parte della band di Enrico Brignano.

ANDREA RONGIOLETTI – Pianista affermato nell’area romana, vanta svariate presenze in trasmissioni televisive RAI e Mediaset. Ha lavorato con Scialpi, Nino Frassica e Marcello Cirillo. Consulente Musicale e compositore con Gino Landi e Armando Trovajoli per il musical Rugantino. Consulente musicale per la trasmissione televisiva UNO MATTINA, fa parte della band di Laura Pausini. Collabora con GB Music con proprie composizioni per sonorizzazioni e musiche da film.

LETIZIALIBERATI – voce solista di famose trasmissioni televisive (Fantastica Italiana, Sarabanda, il Tappeto Volante, Domenica In, La Corrida, Il Più Grande Spettacolo Dopo il Weekend, Super Club, Sogno Azzurro, Nemica Amatissima, Il Grande Match, L’Anno Che Verrà) Ha realizzato molte sigle televisive, fictions e film. Ha collaborato con le produzioni discografiche di molti artisti del calibro di Renato Zero, Gigi D’Alessio, Mietta, Franco Califano, Amedeo Minghi, Rita Pavone, Papik, Gerardina Trovato e Demo Morselli.

Il Museo del Saxofono gode del Patrocinio di Comune di Fiumicino ed Ambasciata del Belgio. Sponsor tecnici sono Selmer Paris (Francia), Borgani (Italia), Eppelsheim (Germania), BCC Roma, International Woodwind (USA), J’Elle Stainer (Brasile), Lyrical Music Publications (USA), 4DRG e Highlights. Suoi partner sono Maccarese Spa, Farmacia Salvo D’Aquisto, Anipo (Francia), ProLoco Fregene-Maccarese e Complesso L’Oasi.

[Image]

Sito web ufficiale:

[https://www.museodelsaxofono.com/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=5%3d3cS%26D%3d3%26L%3dOS5c%260%3dSBZNS4%26S%3d33c9vLvND_JS1k_Uc_PluR_Z1_JS1k_ThUHO.oSD7qBzDu9IGhM9G.eM8_JS1k_Th%26B%3d8MuTxS.pCE%26Au%3dZNU8Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Infoline costi e prenotazioni:

🔊 Listen to this