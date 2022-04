(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Basilicata: Moles, comportamenti ingiustificabili Priore, chi ne ha la competenza prenda subito provvedimenti

“Ho appreso con grande stupore e sdegno che il presidente del Parco Nazionale Appenino Lucano Giuseppe Priore è sempre più spesso solito lasciarsi andare, sui social media, ad esternazioni sessiste, lesive della dignità della donna e contraddistinte da una volgarità onestamente ingiustificabile, che non risparmia ad esempio uscite di pessimo gusto sulle donne ucraine in fuga dalla guerra; occorre aggiungere a tutto ciò le offese riservate alla consigliera regionale di Parità effettiva Ivana Pipponzi”.

Lo afferma, in una nota, Giuseppe Moles, Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia e Commissario di Fi in Basilicata.

“Alla luce della situazione in cui versa il Paese, ancora alle prese con la crisi scatenata dalla pandemia e con le conseguenze derivanti dal conflitto in corso, trovo onestamente assurdo ed ingiustificabile che un uomo posto a capo di una importante Istituzione della regione occupi il suo tempo in attività sicuramente poco edificanti e non degne dell’Istituzione che rappresenta. So che su questa questione sono state presentate anche interrogazioni parlamentari, e per questo motivo, visto che le scuse e le conseguenti dimissioni, dal suo incarico, del Priore, non sembrano essere state prese in considerazione dallo stesso, mi unisco alla richiesta rivolta al presidente Bardi ed al ministro Cingolani affinchè vengano presi dei provvedimenti nei confronti di Priore. La Basilicata ha bisogno, in vista dell’attuazione del Pnrr che ha tra i suoi obiettivi anche la parità di genere, di persone che rappresentino in modo dignitoso l’Istituzione che si ha l’onore e la fortuna di guidare”, conclude.

