Fink e Stiglich regine dell’Italian International

In una prima giornata dell’Italian International caratterizzata dagli atleti asiatici che hanno impressionato al PalaBadminton monopolizzando tutti i tabelloni di qualificazione è spiccata la qualificazione al main draw di singolare femminile delle azzurre Katharina Fink e Gianna Stiglich.

Fink, nei primi due match, si è sbarazzata proprio di due asiatiche sconfitte entrambe al terzo set: l’indiana Ananya Praveen (15-21; 21-17; 22-20) e la malesiana Siti Nurshuhaini (18-21; 21-9; 21-19). Nel match finale l’azzurra non ha lasciato scampo alla polacca Zuzanna Jankowska, superata in due set (21-17; 21-15).

Due vittorie hanno invece catapultato Gianna Stiglich al tabellone principale; l’azzurra è stata capace di superare nettamente prima la bulgara Gergana Pavlova (21-10; 21-13) e poi vincere ancora in due set al cardiopalma (28-26; 21-18) contro l’irlandese Rachael Darragh.

Domani ai sedicesimi Fink se la vedrà con la svizzera Jenjira Stadelmann mentre Stiglich affronterà l’indiana Rituparna Das.

Si è invece fermata al secondo turno Judith Mair sconfitta in due parziali lottati (21-17; 21-15) dalla thailandese Pitchamon Opatniputh. Un’altra thailandese, Sirada Roongpiboonsopit è stata fatale anche per Emma Piccinin battuta in due set (21-15; 21-13) sempre al secondo turno di qualificazione. Precedentemente era stata stoppata al primo turno Anna Sofie De March superata in due set (21-10; 21-6) dall’inglese Freya Redfearn.

Non sono andati oltre il primo turno invece i tre singolaristi Tonni Zhou, Enrico Baroni e Giovanni Toti. In tutti e tre i casi è stato fatale l’avversario asiatico. Baroni ha ceduto al termine di un match equilibrato (21-15; 16-21; 21-16) al kazako Dmitry Panarin mentre sono stati più difficili i match di Toti e Zhou superati rispettivamente dall’indonesiano Christan Adinata (21-13; 21-18) e dall’atleta di Hong Kong Chan Yin Chak (21-18; 21-14).

Eliminati al primo turno anche i due doppi misti formati da Gianmarco Bailetti e Anna Sofie De March (21-17; 21-12), sconfitti dagli sloveni Miha Ivancic e Nika Arih, e da Calle Fredhlom e dall’ucraina Amina Lysenko, sconfitti dai cinesi di taipei Fang-Jen Lee e Lee Chih Chen (21-14; 21-16).

Altri otto i match in cui saranno impegnati domani gli azzurri che partiranno tutti dai sedicesimi di finale, fatta eccezione per il doppio femminile composto da Martina Corsini e Judith Mair che partirà dagli ottavi contro le francesi Flavie Vallet ed Emilie Varcelot.

Tre gli altri doppi femminili che scenderanno in campo con Katharina Fink e Yasmine Hamza che sfideranno le polacche Paulina Hankiewicz e Magdalena Swierczynska. Olandesi invece le avversarie di Gianna Stiglich e della bulgara Kaloyana Nalbantova che se la vedranno con Kirsten De Wit e Alyssa Tirtosentono. Infine avversarie tedesche per Emma Piccinin e Rebecca Tognetti che affronteranno Annabella Jaeger e Leona MIchalski.

Due gli azzurri che tenteranno la strada degli ottavi nei singolari con Fabio Caponio atteso dalla sfida asiatica contro l’indiano Siril Verma e Yasmine Hamza opposta alla testa di serie numero tre del tabellone la francese Yaelle Hoyaux.

Gli ultimi due incontri saranno ancora dei doppi: nel misto con Martina Corsini che insieme al francese Julien Maio si troverà difronte i canadesi Ty Alexander Lindeman e Josephine Wu e nel maschile dove Giovanni Greco e David Salutt se la vedranno con i cinesi di Taipei Chiu Hsiang Chieh e Yan Ming-Tse.

Tutti i match dell’Italian International 2022 sono visibili su badmintoneurope.tv e i match degli azzurri del campo 4 in diretta su Canale Federale Youtube e la Pagina Facebook.

