(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 Città di Lecce

___________________________________________________________________

Lecce, 24 giugno 2022

Avviso pubblico per nomina consigliere d’amministrazione dell’Istituto Antonaci

Il Comune di Lecce intende acquisire la candidatura di soggetti idonei ad essere nominati a

membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per Minorati della vista “A. Antonacci” di

Lecce, in rappresentanza dell’Ente. Al componente del Consiglio di Amministrazione non è

previsto alcun emolumento per la carica ricoperta. La nomina prevede una durata in carica per 4

anni e l’eventuale riconferma.

Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica può presentare una domanda di candidatura,

in carta libera, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale insieme all’avviso

pubblico a questo link: https://bit.ly/3ycUzVS.

La domanda di candidatura deve essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata

2022.

🔊 Listen to this