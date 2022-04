(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

20 aprile 2022

Attività d’impresa e semplificazione procedure amministrative, audizione esperti Ministero Sviluppo economico – Giovedì alle 8.30 diretta webtvGiovedì 21 aprile, alle ore 8.30, presso l’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all’indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa svolge l’audizione di rappresentanti della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica e della direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero per lo sviluppo economico.

