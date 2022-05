(AGENPARL) – Roma, 31 maggio 2022 – Mostra personale dell’artista Achao, dalla Francia ad Assisi per raccontare il suo cammino verso il Paradiso

1 L’artista Achao con una sua opera

Avrà luogo il giorno martedì 21 giugno alle ore 18.30 presso la Galleria delle Logge l’inaugurazione della mostra personale dell’artista francese Achao dal titolo Più vicino del Paradiso in cui sarà presentata una nuova serie di opere pensate appositamente per la location di Assisi, di grandi dimensioni e con l’abituale caratteristica dell’artista cioè di lasciare le tele libere, senza telaio o cornice per infondere nel visitatore una sensazione immersiva. Il suo stile si ispira all’ultimo Matisse, quando il maestro francese aveva abbandonato la figurazione espressionista per entrare nel mondo dell’indefinito, ma mostra un carattere molto personale in virtù della gamma cromatica scelta, sempre molto pastello, leggera e fluttuante, e per l’ispirazione orientale evidente nei motivi ripresi dallo stupa di Dhamek a Sarnath; lo stupa è un monumento buddista con la funzione di conservare reliquie religiose ed è il simbolo della mente illuminata e del percorso verso il suo raggiungimento. Dunque con la nuova serie di opere Achao sembra tendere verso quel percorso di consapevolezza e di elevazione alleggerendo le forme presenti nelle grandi tele e modificandole quasi a infondere un senso acquatico, un galleggiamento molto simile a quello delle ninfee sugli specchi d’acqua lacustre. I titoli delle opere, Instant présent seguite dalla numerazione per distinguerle le une dalle altre, sottolineano quanto sia fondamentale soffermarsi su quell’adesso che spesso si dimentica di valutare, perché l’uomo contemporaneo è troppo impegnato a pensare al passato o a correre dietro al futuro per capire che l’unico momento in cui si può vivere in pieno e in cui si può acquisire consapevolezza è il presente. L’allestimento punterà a mettere in evidenza il carattere decorativo della produzione artistica di Achao in cui l’oro dei bordi si armonizza alle tonalità morbide delle composizioni in grado di avvolgere letteralmente il visitatore. Alla sua seconda mostra personale in Italia, l’artista conferma il suo amore per il nostro paese e scopre il fascino dell’Umbria – la prima mostra aveva avuto luogo a Roma – in cui l’atmosfera spirituale è particolarmente affine alle sue corde riflessive e introspettive. Il Comune di Assisi ha concesso il patrocinio all’evento che sarà presentato il giorno del vernissage dalla critica d’arte internazionale Marta Lock, già sua critica di riferimento per la mostra di Roma e autrice di tutti i testi dei suoi cataloghi.

“Le sue nuove opere di Achao si trasformano in un mondo suggestivo dentro il quale entrare e immergersi, lasciandosi trascinare dalla corrente delle emozioni e dell’armonia che nasce dalla fase meditativa così come indicato dalle filosofie orientali, in particolar modo da quella buddista che Achao abbraccia e diffonde poi all’osservatore. Le tele sono grandi, per suscitare una sensazione immersiva, rivelando un desiderio dell’artista di coinvolgere i sensi attraverso le tonalità decise eppure accostate in modo da apparire morbide, quasi pastello, tratteggiando forme circolari, allungate, da cui si riceve la sensazione di trovarsi in un universo acquatico paragonabile a quello delle Ninfee di Claude Monet, in cui tutto scorre, tutto è pronto ad assumere forme differenti sulla base delle circostanze, degli accadimenti ma anche della presa di coscienza. La teoria di Eraclito diviene pertanto presupposto essenziale per le opere di Achao poiché è solo attraverso la capacità di lasciarsi andare alle evidenze che si può scoprire il senso profondo del progredire individuale e anche del mondo circostante, è solo accettando lo scorrere delle cose che si può accogliere quel movimento costante come una risorsa di progresso interiore.” Dice di lui Marta Lock in un brano del testo critico di presentazione della mostra.

Al termine della cerimonia di inaugurazione, a cui saranno presenti rappresentanti del Comune, sarà offerto un buffet per fare un brindisi con l’artista e per degustare i deliziosi formaggi del marchio La pecora nera, selezionato dalla prestigiosa azienda agricola Feudo di San Damiano che seleziona e promuove eccellenze alimentari locali e che sarà sponsor della mostra.

MOSTRA PERSONALE ACHAO

PIÙ VICINO DEL PARADISO

Galleria delle Logge – Palazzo dei Priori

Piazza del Comune 1,2,3,4

Assisi

dal 21 al 27 giugno 2022

Vernissage martedì 21 giugno ore 18.30

Aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20