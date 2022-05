(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 ANIR Confindustria, autosospensione del Presidente Massimiliano Fabbro

«Anir (Associazione nazionale imprese della ristorazione collettiva) aderente a Confindustria Servizi Hcfs prosegue nelle proprie attività nel consueto rispetto delle norme etiche e statutarie dell’associazione. Recepisce, quale atto di fondamentale di trasparenza organizzativa, l’autosospensione cautelativa pervenuta dal presidente Massimiliano Fabbro». E’ quanto comunica in una nota ANIR Confindustria.

Roma, 5 maggio 2022

[why did I get this?](https://confindustriahcfs.us4.list-manage.com/about?u=0d72f28cfd461d091a6ec3ef8&id=64f58ac6ff&e=4d43732fc2&c=4cb5a2c3af) [unsubscribe from this list](https://confindustriahcfs.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=0d72f28cfd461d091a6ec3ef8&id=64f58ac6ff&e=4d43732fc2&c=4cb5a2c3af) [update subscription preferences](https://confindustriahcfs.us4.list-manage.com/profile?u=0d72f28cfd461d091a6ec3ef8&id=64f58ac6ff&e=4d43732fc2&c=4cb5a2c3af)

🔊 Listen to this