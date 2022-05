(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 N. 95 – 18 maggio 2022

Sabato 21 e domenica 22 maggio, dalle ore 10.00

Ambiente, festa dell’economia circolare

nei mercati contadini di Milano e Brescia

Festa dell’economia circolare nei mercati contadini della Lombardia tra percorsi didattici, laboratori manuali e consigli anti-spreco. Lo rende noto la Coldiretti regionale nell’annunciare l’appuntamento di sabato 21 maggio, a partire dalle ore 10, nei farmers’ market coperti di Campagna Amica a Milano in via Friuli 10/a e a Brescia in piazzetta Cremona 12.

L’iniziativa – spiega la Coldiretti Lombardia – è organizzata in occasione del “Circular tour”, promosso da Coldiretti ed Eni: bambini in età scolare passeranno al mercato una mattinata dedicata all’importanza dell’economia circolare. In particolare – precisa la Coldiretti Lombardia – i bambini andranno alla scoperta della biodiversità e della stagionalità dei prodotti del mercato, impareranno a riciclare e a fare compostaggio attraverso giochi e laboratori didattici e conosceranno le regole per ridurre lo spreco a tavola. Al loro fianco le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa, esperti e tutor Coldiretti.

Per l’occasione sabato 21 maggio saranno inaugurati nei due mercati gli spazi riservati al recupero con i contenitori per gli oli esausti e per gli scarti dell’ortofrutta da destinare al compostaggio.

Domenica 22 maggio, l’appuntamento sarà riproposto al mercato coperto Campagna Amica di Porta Romana a Milano, che per l’occasione resterà aperto in via straordinaria dalle ore 9 alle ore 15 con la possibilità per i consumatori di fare la spesa direttamente dai produttori Coldiretti.

Il “Circular tour” – conclude la Coldiretti Lombardia – ha l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e soprattutto i più piccoli in un percorso educativo che passa attraverso i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentare in energia.

🔊 Listen to this