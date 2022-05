(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Ambiente, Diaco (M5S): “Su food policy grande lavoro sinergico tra Amministrazione Raggi e associazioni”

Roma, 13 maggio 2022 – “Siamo lieti che l’assessora Alfonsi stia mostrando entusiasmo per un’iniziativa in cui la precedente Amministrazione ha creduto per prima.

Se oggi Roma può ambire a diventare una città della food policy è solo grazie all’immenso lavoro profuso dalla Commissione Ambiente che ho avuto l’onore e l’onere di presiedere e i meticolosi e professionali esponenti delle associazioni operanti nel mondo ambientalista, agricolo e accademico, che ringrazio a titolo personale per l’enorme contributo dato nell’elaborazione della delibera sulla food policy a mia prima firma approvata il 27 aprile 2021.

Un ringraziamento particolare va al Consiglio del Cibo, il cui lavoro si sta rivelando determinante per l’adozione di un’adeguata politica del cibo a Roma che, ricordiamolo, mira a garantire a tutti l’accesso al cibo sano, a ridurre gli sprechi, a migliorare l’accesso alle risorse primarie, a fermare il consumo di suolo e a potenziare le filiere corte, incentivando le produzioni locali.

Gualtieri e la maggioranza dem non sprechino questa incredibile eredità che abbiamo lasciato loro e proseguano il nostro percorso in maniera responsabile e, soprattutto, competente”.

Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.

