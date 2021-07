COSENZA La Cassazione ha accolto i ricorsi del Procuratore di Paola (CS), Pierpaolo Bruni, annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto – a sua volta – l’annullamento dell’ordinanza del gip di Paola in relazione della misura di custodia cautelare in carcere per l’ex sindaco di Amantea (CS9, Franco La Rupa e di suo figlio Antonio. I due erano finiti al centro di un’inchiesta della Procura di Paola su una presunta truffa ai danni dello Stato. In particolare l’accusa, contesta a La Rupa e al figlio una presunta truffa ai danni dello Stato, relativa alla vendita di olio di oliva con marchio biologico, una intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, tentata estorsione e calunnia in danno di un maresciallo della guardia di finanza in servizio presso la tenenza di Amantea. Accuse che avevano portato al loro arresto. (News&Com)

