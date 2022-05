(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 ALPINI: PEREGO (FI), ANIMATI DA ATTACCAMENTO A PATRIA SEMPRE STATI IN PRIMA LINEA

“Gli Alpini sono legati alla storia e alla cultura del nostro Paese, animati da spirito di sacrificio e attaccamento alla Patria sono sempre stati in prima fila sia quando si trattava di difendere la nazione, sia nell’emergenze. Abbiamo visto nella pandemia con il Generale Figliuolo e la sua squadra cosa significhi essere un alpino. Buona 93^ adunata”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e Responsabile Nazionale del Dipartimento Difesa del movimento azzurro, Matteo Perego

