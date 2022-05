(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 AGRICOLTURA: SPENA (FI), UN BENE DISPORRE DI NORMATIVA SU KM ZERO

“Disporre di una normativa nazionale di riferimento che rechi una disciplina univoca e chiara è un vantaggio sia per gli operatori del settore sia, soprattutto, per i consumatori. Se si considera che già prima della pandemia si era sempre più consapevoli dell’esigenza di avere informazioni certe circa la provenienza delle materie prime e dei nostri prodotti alimentari, oggi si è ancora più rafforzata questa sensibilità verso il tema della salute, della sicurezza e della sostenibilità dei prodotti alimentari. I consumatori prediligono quindi sempre di più l’uso di prodotti locali”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Maria Spena, vice presidente della Commissione agricoltura, intervenendo nell’Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro alla proposta di legge per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. “Obiettivo fondamentale, per noi di Forza Italia – ha aggiunto –, il riconoscimento, la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli a chilometro zero, perché soltanto attraverso una loro precisa identificazione e soprattutto attraverso l’indicazione dell’ambito territoriale di provenienza possiamo dare maggiori informazioni ai consumatori su questi tipi di prodotti, soprattutto in merito al territorio dal quale provengono. In un mondo globalizzato più è corta la filiera e più è facile salvaguardare l’autenticità delle produzioni agroalimentari autoctone e la tradizione agricola italiana, come il periodo che stiamo vivendo ci conferma.“ La freschezza dei cibi a chilometro zero è garantita: questi prodotti non hanno bisogno di conservazioni intermedie, ne di trasporto a lungo e medio raggio. Questo significa molto in una fase come questa, in cui c’è una forte carenza delle materie prime; pensiamo, per esempio, agli imballaggi per la conservazione e al consumo di carburante per il trasporto. Il prodotto a chilometro zero è una scelta che accontenta un po’ tutti: è green e sostenibile ma, allo stesso tempo, è identitaria e tradizionale”, ha concluso

