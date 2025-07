(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 INFRASTRUTTURE, SALVINI IN VISITA A EXPO PRIMA DEL PONTE DI AKASHI E LA PARTENZA PER LA CINA

8 luglio 2025 – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato i vertici di Hitachi a margine dell’Expo 2025 a Osaka. È stata l’occasione per un confronto con un gruppo giapponese, leader mondiale nel settore, che ha importanti investimenti in Italia.

Ieri, a Tokyo, Salvini ha incontrato i vertici di Honda e Toyota.

Tra le altre cose, Salvini ha anche fatto visita ai padiglioni di Expo di Giappone e Arabia Saudita.

Domani mattina il Vicepremier e Ministro effettuerà una visita al ponte di Akashi – “gemello” di quello che collegherà Calabria e Sicilia – e nel pomeriggio arriverà a Pechino.

