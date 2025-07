(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Immigrazione, l’11 luglio l’evento di FDI a Pozzallo (Ragusa): “Prima di tutto i doveri”

Si terrà venerdì 11 luglio 2025, alle ore 17:30, presso lo Spazio Cultura Meno Assenza a Pozzallo in provincia di Ragusa, l’evento organizzato da Fratelli d’Italia sul tema dell’immigrazione, dal titolo “Prima di tutto i doveri”.

L’incontro, che vedrà la partecipazione di esponenti politici e istituzionali del territorio e nazionali, sarà l’occasione per discutere delle priorità e delle linee guida proposte da FDI in materia di immigrazione, con un focus sul rispetto delle leggi e sull’importanza di coniugare accoglienza e doveri.

Interverranno Luca Susino, Coordinatore Cittadino FDI Pozzallo, Enzo Pisana e Giuseppe Sulsenti, Consiglieri Comunali FDI Pozzallo. Giovanni Moscato, Coordinatore Provinciale FDI Ragusa, l’On. Giorgio Assenza, Capogruppo FDI all’ARS, il Senatore Salvo Sallemi, Vice Capogruppo FDI al Senato della Repubblica e l’On. Sara Kelany, Responsabile Nazionale Dipartimento Immigrazione FDI.

In vista dell’evento, il Senatore Salvo Sallemi ha dichiarato: “L’immigrazione è una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Con FDI abbiamo impresso una svolta decisa, ponendo al centro il rispetto delle nostre leggi e dei nostri valori. Prima dei diritti, ci sono i doveri: integrazione, legalità e sicurezza sono i pilastri dell’azione di governo. A Pozzallo ribadiamo con forza che l’Italia non è terra di conquista, ma di regole e opportunità per chi le rispetta e vuole integrarsi”.

