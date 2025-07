(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 DL Infrastrutture: De Palma – Caroppo (FI), “SS100 e SS7 ter, la Puglia torna protagonista. Con Forza Italia due opere attese da anni si sbloccano”

“Con l’emendamento approvato al Decreto Infrastrutture, si sbloccano due interventi cruciali per la Puglia: il commissariamento con poteri straordinari per la SS100 Bari–Taranto e il finanziamento della progettazione del tratto Manduria –Grottaglie della SS7 ter Lecce–Taranto. La SS100 è un collegamento strategico tra i capoluoghi, i porti e i poli industriali regionali. Il raddoppio garantirà finalmente sicurezza ed efficienza dopo anni di ritardi e incidenti. La SS7 ter, troppo a lungo dimenticata, rientra tra le priorità nazionali grazie a un primo passo concreto verso il completamento dell’asse Salento–Arco jonico–Basilicata. È il frutto di un grande lavoro di squadra di Forza Italia, con il segretario regionale Mauro D’Attis, il relatore Francesco Battistoni, il sottosegretario Tullio Ferrante e la consigliera ANAS Laura De Mola per il contributo determinante. Ora si passi dalle parole ai fatti: progettazioni, approvazioni, cantieri.

Come diceva Nelson Mandela: “Sembra sempre impossibile, fino a quando non è fatto.” Lo dichiarano in una nota i deputati Vito De Palma Segretario provinciale Forza Italia Taranto e Andrea Caroppo Vicepresidente Commissione Trasporti – Camera dei Deputati

