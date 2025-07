(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 NCC: giovedì 10 luglio alle ore 11.30 conferenza stampa di presentazione della proposta di legge di Forza Italia

Giovedì 10 luglio, alle ore 11.30, presso la Sala Colletti del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati (Via Uffici del Vicario, 21), i deputati di Forza Italia Andrea Caroppo, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e responsabile del Dipartimento Trasporti del partito, Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, e Maria Paola Boscaini, membro della Commissione Trasporti, presenteranno la proposta di legge di Forza Italia per la modifica della normativa relativa al trasporto pubblico non di linea, e in particolare al servizio di noleggio con conducente (NCC).

