(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI VENERDI’ 10 GIUGNO 2022

Ore 11.30 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del progetto “Summer Camp di Villa Fassini”, dedicato a mamme e bambini ucraini rifugiati nella Capitale. L’iniziativa vedrà la partecipazione del Presidente di Atlantia Giampiero Massolo, del Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, dell’Ambasciatore Ucraino in Roma Yaroslav Melnyk, del Presidente di Sport Senza Frontiere ONLUS Alessandro Tappa (Campidoglio, Sala della Protomoteca)

Ore 16.30 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene al “Forest for Rome”, inaugurazione del primo modulo didattico di Forestazione urbana. Saranno presenti Mario Ciarla, Presidente Arsial; David Granieri, Presidente Agro Camera; Gianluca Lanzi, Presidente Municipio XI; Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti (via delle Vigne, altezza via Adeodato Ressi)

Con il Sindaco tra i quartieri di Roma: Trionfale

Ore 17.30 – Giardini metro Cipro

Ore 17.45 – Teatro “Fra’ Albenzio” (via Fra’ Albenzio 8)

Ore 18.00 – Centro anziani “Angelo Emo” (via Angelo Emo 8)

Ore 18.45 – Biblioteca “Giordano Bruno” (via Giordano Bruno 47)

Ore 19.00 – Mercato Trionfale, I piano (via Andrea Doria 34)

