(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

SANITA’. DAL GIAPPONE A CONEGLIANO UNA NUOVA TECNICA

MINIVASIVA IN GASTROENTEROLOGIA. PRESIDENTE REGIONE,

“NOSTRI BRAVI SANITARI SEMPRE IN LINEA CON IL MONDO”

(AVN) Venezia, 15 aprile 2022

“Tecnologie all’avanguardia, minivasività al posto della chirurgia tradizionale, voglia

di apprendere e applicare tecniche difficili inventate all’estero, in questo caso in

Giappone. Succede nella sanità veneta, che non dorme mai sugli allori e sta

costantemente in un ambito mondiale, a volte dando, altre ricevendo. Questo è

successo in gastroenterologia all’ospedale di Conegliano, con i cui sanitari mi

congratulo”.

Lo dice il presidente della Regione Veneto, dopo che, a Conegliano, è stata applicata

con successo una nuova tecnica minivasiva, con l’utilizzo di particolari aghi al posto

della chirurgia, per eliminare lesioni precancerose nel paziente, che può essere

eseguita anche in ambito ambulatoriale e permette di dare un’informazione più

accurata ai pazienti sull’esito della procedura, la prognosi ed il successivo follow up.

“Questa tecnica – aggiunge il Governatore – è estremamente efficace e sicura, ma ci

vogliono mani esperte e medici preparati. A Conegliano hanno dato una bella

dimostrazione di perizia e preparazione anche sulle tecniche più recenti, individuando

nel mondo una best practice e applicandola con successo. Assieme ai complimenti non

posso che esprimere orgoglio per una classe medica che, a Conegliano come nel resto

del Veneto, non teme confronti”.

Comunicato nr. 918-2022 (PRESIDENTE-SANITA’)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this