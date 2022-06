(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

830 mila euro per interventi sulle infrastrutture scolastiche

Via libera del Consiglio Comunale agli interventi programmati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Palmisano, comunica che la variazione di adeguamento generale del bilancio 2022-2024, approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 30 del 1° giugno 2022, ha consentito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per affrontare, tra l’altro, diverse esigenze rappresentate dalle Istituzioni scolastiche per migliorare ed ampliare il servizio reso agli studenti attraverso interventi sulle infrastrutture scolastiche. I nuovi interventi sulle infrastrutture scolastiche si vanno ad aggiungere a quelli già inseriti nel dicembre scorso in sede di approvazione del Bilancio 2022-2024.

€ 309.450,89 sono stati destinati all’edificio scolastico in via Melvin Jones per la realizzazione di un campo da gioco esterno per calcetto, basket e pallavolo completo di pavimento sportivo, recinzione, attrezzature sportive e illuminazione a servizio della scuola primaria e della media (in prosieguo con le predisposizioni già operate dalla scuola a partire dal progetto generale).

Ulteriori € 277.521 saranno destinati al miglioramento dell’aerazione naturale della scuola primaria “Carolina Bregante” e alla riqualificazione delle aree ludico-didattiche esterne. In particolare, si provvederà al completamento della sostituzione degli infissi esterni e alla riqualificazione dell’area esterna posteriore della scuola primaria, adiacente alle classi, per lo svolgimento di attività ludiche-didattiche all’aperto.

€ 120.000 saranno destinati al miglioramento dell’aerazione naturale della scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” in via Procaccia n.133/A che prevede la completa sostituzione degli infissi esterni con conseguente efficientamento energetico, la possibilità di accesso diretto dalle classi all’esterno e il miglioramento dell’aerazione naturale, soprattutto nel salone centrale grazie all’inserimento di sistemi di meccanizzazione dell’apertura degli infissi esterni disposti a quota elevata.

€ 62.000 sono stati previsti per la manutenzione straordinaria dei prospetti della scuola dell’infanzia “Anita Garibaldi”, coordinata con l’intervento di riqualificazione del prospetti superiori in corso di avvio da parte dell’ASP Romanelli, proprietaria della restante parte dell’immobile.

Infine, € 59.980,75 serviranno per la sistemazione dell’area esterna della scuola dell’infanzia in c.da L’Assunta, con la riqualificazione della pavimentazione esterna, la realizzazione di un’area giochi attrezzata e la delimitazione di un’area verde per laboratori all’aperto.

