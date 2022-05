(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Are you going somewhere this Memorial Day? Whether you head out by car, train or plane, these tips will help you plan for safe travels.

Resources for Your Holiday Weekend

Millions of people travel for Memorial Day. No matter where or how you travel, understand the ways you can protect your home, family and trip plans. Follow this checklist of helpful tips to make it a memorable holiday for the right reasons.

✅ Sign up for weather alerts. Pack for the forecast, but understand summer weather can change at any moment. [Understand how from Ready.gov](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVSh464cljy2N5kmD11hdf2fW5DT7xy4Kx8hFN3DlwFJ3q3npV1-WJV7CgHNJW8S_qC38KqYx0N6nkPPQfY05gW19YLt83lHTmyW2JyPBc6H5gDyN8N0CyVV7XHCW3_pBnm5X_cJPW1Bj66J4Tf7RvN4lJrRH7YsVPW7kgf2T7hfkJ0VLjyYQ8rBRHQW71YkJp72d-HBW42nz6W2fzTTwW232m2B4rjhMvW2CfqGr8K3kBQW5LGZy35ZtGGLVDHfPn6VZTVfW1L91Zk5x-Gq0VM2mrP7d0YpCW3ppsbQ6K0Rj-W7SWJDh5LVh-fW3pKtgm4rScf_W8pH90r48DVHD3ffT1).

✅ Forward or hold your mail. Whether you’re gone for the weekend or longer, USPS can [keep your mail at a local post office or send it to a temporary address](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVSh464cljy2N5kmD11hdf2fW5DT7xy4Kx8hFN3DlwF_3q3nJV1-WJV7CgQw2W4NSMw12vMvlcW3d38lQ2KChg2W5qmzls1XjKw1W6cX17V5HxsBwW3_vNM-5RCtnyW5HSP7_1JxgLtW1XY9Cc6w1CZ9N189473rTwRgW4V8vLm6fRLfGW7JLkXl1M4Fx_W5Lx42h31bCrDW6ZVqW98VjGw0W3qYMLQ6PYHG7W63hSQq2qLvyZW5k-NX16LDcHQN2lyghP6fQSDW8pkTLD7ftH5MN3XBd3Yf4SSkW7hMZkH5SFLRtW1zqrG931G6SFW6d0N_14V2sNjW5F1jz85NTg3QVl_nC41Sbd2sW4xgHJ72p4qHJ3gVt1).

✅ Stay alert to travel scams. Recognize the signs of a common travel scam like gift card payments or “free” vacation proposals. [Avoid them with help from the FTC](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVSh464cljy2N5kmD11hdf2fW5DT7xy4Kx8hFN3DlwGh3q3n_V1-WJV7CgHPhW4pwYy66hm-qsW1JTnLQ2HMss2W7tTcVZ8WNS0HW8Jk28R9gnrRVW4Dr3VV3j_BQKW69C54h73BWyhW3DRN9_8fFb-TW6_z85y51391FW7Mx1Jw4BnFJJW5DpRgv2mrTn_W8H_J9s6BHZfzN78_DvfCHZwVVkgXkM1F3JB2N8wTY8zV0wlyW6GM1jn5ytqN-W5d79Zh4QV6JxW2YVG1F8V99SnVwvV9M1G8SNqW1zvg662DWP52W1D_jQp4SdksBW3-DS8b2V0NWjN4RsjxwbjzwSW2KwRJX8JcqqCW7kknSh1S9wG8W4c9-9_8Wb6byW5vJfpV4knHRS38qZ1).

✅ Enroll your trip with a U.S. Embassy or Consulate. If you’re traveling abroad, [join the Smart Traveler Enrollment Program (STEP)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVSh464cljy2N5kmD11hdf2fW5DT7xy4Kx8hFN3DlwFp3q3n5V1-WJV7CgYp7W27gBBW3rq1ClW6FCs9n8ZNXbpMsSK6PV2xzSV6BHNX4bMvP5W8cmqRg6QzDnGW8yp_DJ6PpmQZVsJHyr8S5vwJW8C16yT5Ty5cLW1ns-jB4Z0LpGW7lXhgC1RXrg4N8DJtS3Flwv_W3p7SjJ4h8D8MW11wctl5N63ZrW781WqG6b1-LNN28_vmzvT_f6W1_09Sw38zClpW8yX5b43f06rKW2Bkhj08MvGtfW5g_f3r1BT_k3W5FFPs46Q_2BJ22f1). Receive safety alerts from the State Department, get information from an embassy during an emergency and keep in touch with family.

✅ Understand the latest COVID-19 recommendations. Many people are still getting sick from COVID. [Know the safest ways to travel](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VVSh464cljy2N5kmD11hdf2fW5DT7xy4Kx8hFN3DlwGh3q3n_V1-WJV7CgWwVW2b6bv28mMwPDW90r4J131z4F9W1F8Lf-5qNWbZW6XCYZQ92M-LnW6lZy4h3RHy9RW4PDScw8mLPkjW6J6T6-8W1CKLW6kPVmF9hDz4zW8sMf311rdDd1W1cZyWY2S1XdlW4nSKgp8sbCF8W1LMm682Bf8WWW2-Bs-77Q5SbLN5s41twP7VLxN8VBlNkHCF8gW4smNXT4VJZtJW1VP-Dh5Dz8DtW6pMZgQ1VVh_BW79pVzQ3gcnZfW2rWY2K8093c_W5kftP_6SmHtgW6Pvsct2k7BPdW5VHWtK92JNmsW7C2z2H6cxww7W5Gfgzr1P6K7gW6cN7Hn8gYwXm38mF1), how to stay safe if you get sick on a trip and more from CDC.

