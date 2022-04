(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 NOTA STAMPA

25 APRILE, SMERIGLIO-CIACCHERI-LUPARELLI-CICCULLI (SCE): “PIENO SOSTEGNO ALL’ANPI. SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA SEMPRE DALLA PARTE DELLA PACE E DELLA DEMOCRAZIA”

Roma, 21 aprile 2022 – “In vista della Festa della Liberazione, siamo alla Casa della Memoria con il presidente di ANPI Roma Fabrizio De Sanctis per confermare, come sempre, il nostro sostegno all’ANPI. Senza esitazioni, vogliamo dare un segnale inequivocabile prendendo la tessera dell’associazione partigiana che ha nel suo DNA i valori fondanti della nostra Repubblica. Per chi rappresenta la Sinistra Civica Ecologista, non possono sorgere dubbi sul ruolo che riveste l’ANPI per tenere vivi i valori antifascisti nel nostro Paese. E spiace che tutti gli anni arrivino puntuali polemiche sterili di attacco pregiudiziale verso questa realtà che è un vero baluardo di Resistenza e di libertà.

Prendere la tessere dell’ANPI oggi è un gesto concreto di adesione e solidarietà. Il prossimo 25 aprile, con tutti gli esponenti di Sinistra civica ecologista, saremo in corteo fieramente al fianco di chi si impegna quotidianamente a promuovere il dialogo, la pace, l’opinione contro la guerra e il riarmo”. Così l’eurodeputato Smeriglio e gli esponenti di Sinistra Civica Ecologista Roma.

[image0.jpeg]

