L’Argentina di Javier Milei è tra i sei Paesi che si sono astenuti sul progetto di risoluzione contro la violenza sulle donne e sulle ragazze, approvato il 17 novembre dalla Terza Commissione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite con 175 voti favorevoli. La Somalia ha espresso l’unico voto contrario. Tra gli astenuti figurano anche Stati Uniti, Russia, Bielorussia, Burkina Faso e Camerun.

La decisione è stata riportata dalla stampa argentina il 18 novembre. Fonti del ministero degli Esteri hanno spiegato che le obiezioni del governo riguardano formulazioni del documento considerate ideologiche e controverse, ribadendo l’impegno a contrastare la violenza contro donne e ragazze. La scelta ha suscitato critiche dell’opposizione e un confronto sull’orientamento della diplomazia argentina nei negoziati multilaterali sui diritti umani.

Il testo, intitolato Intensificazione degli sforzi per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, invita gli Stati a rafforzare gli strumenti legislativi e le politiche di prevenzione, protezione e contrasto, comprese le misure contro la violenza perpetrata attraverso strumenti digitali. Contiene inoltre riferimenti ai diritti umani delle donne e alla salute sessuale e riproduttiva, oggetto delle contestazioni di alcune delegazioni.

Il voto nella Terza Commissione

La votazione si è svolta a New York durante i lavori della Terza Commissione, competente per le questioni sociali, umanitarie e relative ai diritti umani. L’Argentina è risultata l’unico Paese latinoamericano ad astenersi, mentre gli altri Stati della regione che hanno partecipato al voto hanno sostenuto il documento.

La delegazione argentina non è intervenuta durante la seduta per illustrare le ragioni della propria scelta. La spiegazione è arrivata successivamente attraverso le fonti della Cancelleria interpellate dai mezzi d’informazione nazionali. Gli Stati Uniti hanno invece presentato pubblicamente le proprie obiezioni durante i lavori.

L’approvazione in Commissione costituisce una tappa del percorso istituzionale. Il progetto dovrà essere esaminato dall’Assemblea generale in seduta plenaria per l’adozione definitiva.

Le motivazioni riferite dalla Cancelleria argentina

Fonti del ministero degli Esteri, interpellate da Infobae e TN, hanno sostenuto che l’astensione riguardi i contenuti del testo e confermato la condanna di tutte le forme di violenza contro donne e ragazze, compresi i femminicidi.

Secondo una fonte diplomatica citata da Infobae, il documento incorpora concetti ideologici controversi e formulazioni che, nella valutazione del governo, spostano l’attenzione dai problemi concreti affrontati dalle vittime. Le obiezioni riguardano anche i riferimenti alla salute sessuale e riproduttiva e l’impostazione generale della risoluzione.

Le fonti governative hanno richiamato la necessità di concentrare gli interventi sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime e sull’accesso alla giustizia. Hanno inoltre sostenuto che la riduzione dei femminicidi e delle morti materne richieda politiche pubbliche efficaci e risultati verificabili.

L’esecutivo ha sottolineato la scelta dell’astensione, attraverso la quale ha espresso le proprie riserve senza votare contro il documento. Secondo la spiegazione fornita alla stampa, il governo intende valutare il contenuto delle singole risoluzioni e le formulazioni che contengono, anche quando ne condivide gli obiettivi generali.

Le obiezioni degli Stati Uniti

La delegazione statunitense ha motivato la propria astensione attraverso l’intervento di Kali Gasteiger, rappresentante della missione americana presso le Nazioni Unite. Washington ha contestato soprattutto la terminologia relativa alla salute sessuale e riproduttiva e i riferimenti all’aborto sicuro.

Secondo la posizione americana, queste formulazioni non possono essere interpretate come il riconoscimento di un obbligo internazionale generalizzato in materia di aborto o di un impegno degli Stati a finanziarne o facilitarne l’accesso. Le obiezioni rientrano nell’orientamento dell’amministrazione Trump su tali questioni.

La stampa argentina, tra cui La Nación e Infobae, ha collegato la coincidenza nel voto al rapporto politico tra Milei e Trump. Le spiegazioni rese pubbliche dai due governi presentano comunque accenti differenti. Washington si è soffermata sui riferimenti alla salute riproduttiva e all’aborto, mentre le fonti argentine hanno contestato più ampiamente l’impostazione attribuita al documento.

L’emendamento sulla sovranità e il voto per non esaminarlo

Prima della votazione sul testo complessivo, la Terza Commissione ha deciso, con 68 voti favorevoli, 54 contrari e 30 astensioni, di non procedere all’esame di un emendamento che avrebbe introdotto un richiamo generale alla sovranità degli Stati.

La proposta prevedeva che l’attuazione della risoluzione rispettasse le legislazioni nazionali, le priorità di sviluppo e i valori religiosi, etici e culturali dei singoli Paesi, insieme ai diritti umani universalmente riconosciuti. Il contenuto aveva provocato la reazione di organizzazioni della società civile, che il 16 novembre avevano chiesto agli Stati di respingere l’emendamento.

Nell’appello pubblicato dall’International Service for Human Rights (ISHR), le organizzazioni firmatarie sostenevano che una clausola generale di questo tipo avrebbe potuto creare un precedente applicabile anche ad altre risoluzioni. A loro giudizio, avrebbe consentito di subordinare l’attuazione degli impegni a riferimenti molto ampi alle priorità e ai valori nazionali.

Le associazioni chiedevano di affrontare le divergenze attraverso il negoziato sulle singole disposizioni. Il voto procedurale ha escluso l’esame dell’emendamento prima che la Commissione si pronunciasse sul progetto di risoluzione nel suo insieme.

Il precedente argentino del 2024

Nel novembre 2024 il governo Milei aveva votato contro una risoluzione delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e all’eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze, con particolare attenzione agli ambienti digitali. In quell’occasione il testo era stato sostenuto anche da Stati Uniti e Israele, mentre la posizione argentina aveva suscitato critiche interne e internazionali.

Nel 2026 Buenos Aires ha scelto l’astensione. Le fonti governative interpellate da Infobae hanno richiamato espressamente questa differenza, presentandola come il modo per esprimere riserve sui concetti incorporati nel testo senza ostacolarne l’approvazione.

La stampa argentina ha inserito il voto nel quadro delle posizioni assunte dal governo nelle sedi multilaterali. Tra gli altri episodi richiamati figura il voto contrario alla risoluzione sul superamento dell’embargo statunitense contro Cuba. Si tratta di documenti su materie differenti, che le ricostruzioni giornalistiche utilizzano per descrivere gli orientamenti della politica estera di Milei e il rapporto con Washington.

Le critiche dell’opposizione

Esponenti dell’opposizione argentina hanno contestato la decisione di non sostenere il progetto. L’ex ministro Daniel Filmus ha criticato l’astensione, sostenendo che allontani il Paese dal consenso internazionale e dalla tradizione diplomatica di sostegno ai diritti umani.

Secondo questa lettura, le obiezioni a determinate formulazioni hanno portato Buenos Aires a non appoggiare un’iniziativa largamente condivisa per rafforzare la protezione delle donne e delle ragazze. Il governo respinge l’interpretazione e ribadisce il proprio impegno contro la violenza.

Le fonti della Cancelleria rivendicano la possibilità di esaminare criticamente i contenuti delle risoluzioni e sostengono che gli strumenti multilaterali debbano concentrarsi su misure concrete. Le diverse posizioni hanno alimentato il confronto interno sul rapporto tra le priorità del governo e la partecipazione argentina alle iniziative internazionali sui diritti umani.

Il successivo passaggio in Assemblea generale

Il testo approvato dalla Terza Commissione sollecita gli Stati ad affrontare la violenza negli spazi fisici e digitali. Molestie, intimidazioni e persecuzioni online rientrano tra i fenomeni richiamati nel quadro delle misure per proteggere la sicurezza e la partecipazione pubblica delle donne.

Il prossimo passaggio sarà l’esame in plenaria. Il voto del 17 novembre ha intanto registrato il sostegno di 175 Stati e l’astensione argentina, motivata dal governo attraverso le riserve sulle formulazioni del documento.

Le successive deliberazioni dell’Assemblea generale e le dichiarazioni delle delegazioni consentiranno di seguire il percorso della risoluzione. A Buenos Aires prosegue il confronto tra l’esecutivo, che difende la propria valutazione del testo, e gli esponenti politici che contestano la scelta di non sostenerlo.

Fonti: Nazioni Unite; Infobae; TN; La Nación; International Service for Human Rights (ISHR); Buenos Aires Times; teleSUR.