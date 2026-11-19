La provincia di Caltanissetta rientra pienamente nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno, il sistema nazionale di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative destinato a sostenere gli investimenti produttivi nelle regioni meridionali. Una condizione che offre alle imprese nissene importanti opportunità di sviluppo, grazie a crediti d’imposta che in Sicilia possono raggiungere il 60% degli investimenti ammissibili. Tuttavia, i dati ufficiali aggiornati al 3 novembre 2026 evidenziano una partecipazione ancora limitata del territorio: appena tre autorizzazioni uniche rilasciate, investimenti associati per 3,5 milioni di euro e dieci ricadute occupazionali previste. Numeri che pongono una questione centrale per il futuro economico della provincia: trasformare le agevolazioni disponibili in nuovi insediamenti produttivi, crescita delle imprese e occupazione stabile.

La ZES Unica è stata istituita il 1° gennaio 2024 dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 162, superando il precedente sistema delle Zone Economiche Speciali territoriali. Caltanissetta era già interessata dalla ZES Sicilia Occidentale, che comprendeva l’area industriale del capoluogo e territori come Serradifalco. Con il nuovo assetto, la disciplina si estende all’intera Sicilia, senza essere limitata ai soli perimetri delle precedenti zone speciali, ferma restando la necessità di rispettare i requisiti previsti per ciascuna agevolazione.

L’obiettivo della riforma è favorire lo sviluppo economico attraverso una combinazione di incentivi agli investimenti e procedure amministrative semplificate. Il modello intende rendere più competitivo il Mezzogiorno, sostenere l’ammodernamento degli impianti produttivi, attrarre nuove attività economiche e contribuire alla creazione di posti di lavoro.

Per la provincia nissena, caratterizzata da difficoltà strutturali del mercato occupazionale e dalla necessità di rafforzare il sistema produttivo, la ZES Unica rappresenta uno strumento di particolare interesse. Le opportunità riguardano sia le imprese già presenti sul territorio, intenzionate ad ampliare o modernizzare la propria attività, sia quelle che valutano la realizzazione di nuovi insediamenti.

La misura più significativa è il credito d’imposta per gli investimenti produttivi, disciplinato dall’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e prorogato dalla legge di bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199. La normativa ha confermato il finanziamento dell’agevolazione per il triennio 2026-2028, prevedendo risorse nazionali pari a 2,3 miliardi di euro per il 2026, un miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

In Sicilia, per i progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime teoriche del credito d’imposta sono pari al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40% per le grandi. Per i grandi progetti di investimento si applicano criteri specifici previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Le percentuali rappresentano limiti massimi teorici e non equivalgono automaticamente all’importo effettivamente fruibile, che dipende anche dalle procedure di assegnazione e dalle risorse disponibili.

La disciplina consente di agevolare l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione. Sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni normative, anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali effettivamente utilizzati per l’attività produttiva.

Il costo dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Inoltre, il progetto deve avere un importo minimo di 200 mila euro, mentre il limite massimo ordinario dei costi ammissibili è fissato a 100 milioni di euro per singolo progetto. Non si tratta, pertanto, di un contributo generalizzato per qualsiasi spesa aziendale, ma di una misura finalizzata a sostenere investimenti iniziali rispondenti a precisi requisiti.

Possono beneficiarne micro, piccole, medie e grandi imprese, già operative o di nuovo insediamento, purché appartenenti ai settori ammessi e in possesso delle condizioni richieste. La normativa esclude alcune attività economiche, tra cui determinati comparti energetici, finanziari, assicurativi e dei trasporti. Sono inoltre escluse le imprese in liquidazione e quelle considerate in difficoltà secondo la disciplina europea.

Un elemento importante riguarda le modalità di accesso. Per il credito d’imposta relativo al 2026, la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate doveva essere trasmessa tra il 31 marzo e il 30 maggio 2026. Le imprese che hanno regolarmente presentato la comunicazione sono tenute a inviare, dal 3 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa attestante gli investimenti effettivamente realizzati. Il rispetto di tali adempimenti è essenziale per evitare la perdita dell’agevolazione. La proroga della misura fino al 2028 non comporta quindi la possibilità di accedere senza condizioni alle risorse relative all’annualità 2026.

Accanto agli incentivi fiscali, la ZES Unica prevede un sistema di semplificazione amministrativa attraverso l’Autorizzazione Unica. Il procedimento consente, nei casi stabiliti dalla legge, di coordinare il rilascio dei diversi titoli abilitativi necessari alla realizzazione di un investimento, riducendo la frammentazione delle procedure.

Lo Sportello Unico Digitale ZES opera attraverso il portale nazionale impresainungiorno.gov.it. Per attivare il procedimento è necessario presentare la documentazione richiesta, individuare le autorizzazioni necessarie e allegare un business plan che illustri le caratteristiche del progetto e le ricadute occupazionali previste. Il regime semplificato non si applica indistintamente a qualsiasi attività, ma ai progetti che soddisfano le condizioni individuate dalla normativa e dal Piano strategico ZES.

Le filiere di interesse comprendono, tra le altre, l’agroalimentare, il turismo, l’elettronica e le tecnologie dell’informazione, l’automotive, il Made in Italy di qualità, la chimica, la farmaceutica e comparti industriali ad alto contenuto tecnologico. Particolare attenzione è riservata anche alle tecnologie digitali, alle soluzioni per la transizione ecologica e alle biotecnologie.

Per Caltanissetta, queste disposizioni aprono prospettive legate soprattutto alla valorizzazione delle aree produttive esistenti. L’area industriale di contrada Calderaro costituisce uno dei riferimenti territoriali più significativi, insieme alle altre realtà imprenditoriali della provincia. La disponibilità di strumenti fiscali e amministrativi può favorire investimenti in impianti, tecnologie e ampliamenti produttivi, ma il loro utilizzo dipende dalla presenza di progetti economicamente sostenibili.

Il dato più rilevante emerge tuttavia dal confronto con le altre province siciliane. Secondo il monitoraggio ufficiale del Dipartimento per il Sud, aggiornato al 3 novembre 2026, in Sicilia risultano 207 autorizzazioni uniche, corrispondenti a investimenti associati per circa 1,695 miliardi di euro e a 1.934 ricadute occupazionali previste.

Nella distribuzione provinciale, Caltanissetta registra soltanto tre autorizzazioni, per un ammontare complessivo di 3,5 milioni di euro e dieci unità occupazionali previste. Catania raggiunge quaranta autorizzazioni e investimenti associati per oltre 1,12 miliardi di euro, mentre Palermo conta 73 autorizzazioni per circa 118 milioni. Anche Enna, con dieci autorizzazioni e 32,7 milioni di euro, presenta valori superiori a quelli nisseni.

Le tre autorizzazioni attribuite a Caltanissetta rappresentano circa l’1,4% del totale regionale, mentre i 3,5 milioni di euro di investimenti associati corrispondono a poco più dello 0,2% dell’ammontare siciliano. Si tratta di una partecipazione quantitativamente contenuta, che merita un’attenta valutazione da parte delle istituzioni e delle rappresentanze economiche del territorio.

Occorre precisare che questi dati riguardano esclusivamente i progetti oggetto di Autorizzazione Unica e non l’insieme degli investimenti realizzati attraverso il credito d’imposta ZES. Non consentono, pertanto, di misurare integralmente la partecipazione delle imprese nissene a tutte le misure disponibili. Le ricadute occupazionali indicate rappresentano inoltre previsioni associate ai progetti autorizzati, non posti di lavoro già effettivamente creati.

La distinzione è importante, ma non riduce l’interesse pubblico dei numeri. Il confronto segnala infatti una limitata presenza della provincia tra i progetti che hanno utilizzato il procedimento autorizzativo speciale. Comprendere le ragioni di questa situazione richiederebbe un approfondimento sulla disponibilità di aree produttive, sulle condizioni infrastrutturali, sull’accesso al credito e sulla capacità delle imprese di predisporre programmi d’investimento.

La ZES Unica, da sola, non può eliminare gli squilibri economici che penalizzano Caltanissetta. Un incentivo fiscale riduce il costo di un investimento, ma non garantisce automaticamente l’esistenza di mercati, infrastrutture efficienti, personale qualificato e condizioni favorevoli alla crescita imprenditoriale. Allo stesso modo, una procedura autorizzativa più rapida può facilitare la realizzazione di un progetto, ma non sostituisce la necessità di una strategia industriale e territoriale.

Per questo motivo assume rilievo il ruolo delle amministrazioni locali, della Regione Siciliana, delle associazioni imprenditoriali e degli organismi che operano a sostegno dello sviluppo. Una maggiore diffusione delle informazioni sulle agevolazioni, accompagnata dall’assistenza tecnica nella predisposizione dei progetti e da una ricognizione delle aree effettivamente disponibili, potrebbe favorire una partecipazione più ampia delle imprese.

Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle piccole e medie attività produttive, che rappresentano una componente significativa del sistema economico locale ma possono incontrare maggiori difficoltà nel sostenere gli adempimenti tecnici, finanziari e documentali necessari per accedere agli incentivi.

Anche il raccordo tra imprese, formazione professionale e istituzioni scolastiche potrebbe contribuire a migliorare l’impatto degli investimenti sul territorio, favorendo l’acquisizione delle competenze richieste dalle nuove attività produttive.

La questione occupazionale costituisce, in questo contesto, uno degli elementi decisivi. Una politica di attrazione degli investimenti dovrebbe essere valutata non soltanto sulla base delle risorse mobilitate, ma anche considerando il numero dei posti di lavoro effettivamente creati, la loro stabilità, le qualifiche professionali richieste e le opportunità offerte alle giovani generazioni.

La provincia di Caltanissetta dispone oggi di un quadro normativo potenzialmente favorevole, ma la distanza tra opportunità teoriche e risultati misurabili rimane evidente. Il problema non è semplicemente appartenere alla ZES Unica, condizione già acquisita, quanto riuscire a utilizzarne concretamente gli strumenti.

Tre autorizzazioni, 3,5 milioni di euro di investimenti e dieci posti di lavoro previsti costituiscono un risultato ancora modesto rispetto alle ambizioni di rilancio economico del territorio. Non rappresentano un bilancio definitivo degli effetti della ZES, ma indicano la necessità di monitorare con attenzione la capacità della provincia di attrarre nuove iniziative.

La sfida per Caltanissetta consiste dunque nel passare dalla disponibilità degli incentivi alla costruzione di una reale politica di sviluppo industriale. Ciò significa mettere le imprese nelle condizioni di investire, migliorare l’attrattività delle aree produttive, valorizzare le competenze locali e verificare nel tempo gli effetti delle misure sulla crescita economica.

La ZES Unica può rappresentare una leva importante per il futuro della provincia nissena, ma il suo successo non dipenderà dalla sola generosità dei crediti d’imposta. Sarà determinato dalla capacità del territorio di trasformare le agevolazioni in investimenti effettivi, attività produttive competitive e opportunità di lavoro durature. È su questo terreno che dovrà essere misurata l’efficacia delle politiche di rilancio economico.

Fonti :Dipartimento per il Sud – Dati Sicilia aggiornati al 3 novembre 2026; Dipartimento per il Sud – Credito d’imposta ZES; Autorizzazione Unica; Camera dei deputati – Misure fiscali di sostegno al settore produttivo.