Il Venezuela definisce le condizioni della nuova cooperazione militare con gli Stati Uniti e rivendica il pieno controllo delle proprie Forze Armate. Dopo la firma dell’accordo annunciato il 18 novembre a Caracas dal segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, il ministro venezuelano Gustavo González López ha chiarito che il ripristino dei rapporti tecnico-militari dovrà rispettare la sovranità nazionale, la Costituzione e le competenze della Forza Armata Nazionale Bolivariana.

Il comunicato del ministero della Difesa venezuelano, diffuso dopo la visita di Hegseth al Palazzo di Miraflores, stabilisce che i programmi di formazione, addestramento, aggiornamento tecnologico e cooperazione operativa saranno sviluppati sulla base della reciprocità e del rispetto delle istituzioni nazionali. Washington presenta l’intesa come parte della propria strategia di sicurezza nell’emisfero occidentale, con particolare attenzione al contrasto delle organizzazioni criminali e al rafforzamento della collaborazione regionale.

La visita del responsabile del Pentagono ha segnato il ripristino della cooperazione militare bilaterale interrotta nel 2005, durante la presidenza di Hugo Chávez. Caracas ha accompagnato l’annuncio con il richiamo alla conservazione della catena di comando e delle competenze delle proprie istituzioni militari.

González López richiama sovranità e reciprocità

Il ministro della Difesa Gustavo González López ha illustrato la posizione di Caracas attraverso una dichiarazione diffusa dal dicastero e ripresa dalla stampa venezuelana. Il governo, ha spiegato, ha deciso di procedere al ripristino della cooperazione tecnico-militare con gli Stati Uniti ai livelli precedenti all’interruzione dei rapporti.

«Nell’ambito di questo dialogo efficace, entrambi i Paesi abbiamo deciso di avanzare nella ripresa della cooperazione tecnico-militare ai livelli precedenti, sulla base del rispetto reciproco, della sovranità nazionale e della reciprocità», ha dichiarato il ministro, secondo il testo riportato dal quotidiano venezuelano Últimas Noticias.

Il documento indica formazione, addestramento, scambi tecnici, aggiornamento tecnologico e rafforzamento delle capacità operative e degli equipaggiamenti. Le iniziative dovranno rispondere alle necessità istituzionali del Venezuela e contribuire ad affrontare le minacce considerate comuni dai due governi.

González López ha sottolineato che ogni attività dovrà svolgersi nel rispetto della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela e dell’ordinamento giuridico vigente. Il ministero ha ribadito la tutela dell’indipendenza e dell’integrità territoriale, insieme alla conservazione delle funzioni di direzione, comando e competenza delle Forze Armate venezuelane.

L’accordo durante la visita di Hegseth a Caracas

L’intesa è stata annunciata il 18 novembre durante la visita a sorpresa di Pete Hegseth nella capitale venezuelana. Il rappresentante dell’amministrazione Trump è stato ricevuto al Palazzo di Miraflores dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, alla presenza di esponenti dei due governi e delle rispettive istituzioni militari.

Secondo la ricostruzione della stampa internazionale, Hegseth ha firmato l’accordo con González López. La cerimonia ha segnato il ripristino formale di una cooperazione interrotta oltre vent’anni prima, quando il governo Chávez aveva posto fine ai programmi militari con Washington nel quadro del deterioramento delle relazioni bilaterali.

L’accordo comprende addestramento congiunto, collaborazione strategica, scambio di informazioni d’intelligence e possibili forniture di equipaggiamenti e tecnologie per la difesa. Le due amministrazioni intendono inoltre rafforzare il coordinamento contro le organizzazioni criminali e le reti del narcotraffico attive nella regione caraibica e nelle aree di frontiera.

Durante l’incontro, Hegseth ha espresso l’intenzione di approfondire il partenariato utilizzando l’esperienza delle Forze Armate statunitensi insieme alle capacità delle istituzioni militari venezuelane. Ha collegato la collaborazione all’obiettivo di garantire la sicurezza del Venezuela contro organizzazioni criminali, gruppi definiti narcoterroristici e altre minacce. Il contenuto operativo dell’intesa sarà sviluppato attraverso successivi programmi tra le istituzioni dei due Paesi.

Rodríguez punta su formazione e nuove tecnologie

Delcy Rodríguez ha presentato la ripresa della cooperazione tecnico-militare come un’opportunità per rafforzare le Forze Armate venezuelane. Durante l’incontro con Hegseth ha indicato tra gli obiettivi il miglioramento della formazione del personale, l’aggiornamento degli equipaggiamenti e l’accesso a nuove tecnologie.

Secondo le dichiarazioni riportate dalla televisione venezuelana e dalla stampa locale, Rodríguez auspica che il rapporto possa raggiungere livelli elevati di collaborazione e contribuire ad affrontare le minacce comuni. La presidente ha collegato il riavvicinamento militare allo sviluppo delle relazioni bilaterali, richiamando anche i benefici economici ed energetici della cooperazione con Washington.

Il governo venezuelano considera l’accordo uno strumento di modernizzazione delle capacità operative e di ripresa dei rapporti tecnici con le istituzioni statunitensi. Il comunicato di González López ne definisce il quadro istituzionale, richiamando l’autonomia delle strutture militari nazionali.

Il tema della sovranità si colloca nel contesto degli avvenimenti del gennaio 2026, quando un’operazione delle forze statunitensi a Caracas ha portato alla cattura dell’allora presidente Nicolás Maduro. Sono seguiti l’insediamento di Rodríguez e il progressivo riavvicinamento con l’amministrazione del presidente Donald Trump. La ripresa dei rapporti militari riguarda direttamente le istituzioni responsabili della difesa e della sicurezza nazionale.

Washington rilancia il coordinamento contro il narcotraffico

Per gli Stati Uniti, l’accordo rientra nella strategia di rafforzamento della propria presenza nell’emisfero occidentale. Hegseth ha presentato il Venezuela come un partner con il quale sviluppare iniziative contro le organizzazioni criminali e le reti del traffico di stupefacenti.

Durante un intervento all’ambasciata statunitense a Caracas, il segretario alla Difesa ha affermato che il ripristino della collaborazione militare permetterà di intensificare le operazioni contro i gruppi che Washington considera responsabili di attività criminali transnazionali. Ha utilizzato espressioni particolarmente dure nei loro confronti e annunciato l’intenzione di perseguirli attraverso una cooperazione più stretta con le autorità regionali.

Hegseth ha inoltre sostenuto che il Venezuela sia passato dalla condizione di minaccia per la sicurezza regionale a quella di interlocutore operativo degli Stati Uniti. La dichiarazione accompagna il cambiamento della posizione americana verso Caracas e il rapporto sviluppato dall’amministrazione Trump con Rodríguez.

La collaborazione si inserisce nell’ampliamento delle attività militari americane nei Caraibi e nel Pacifico orientale. Secondo gli obiettivi annunciati dai due governi, l’intesa potrà rafforzare il coordinamento nell’intelligence e nella sicurezza delle frontiere. Le modalità delle operazioni saranno definite attraverso i programmi concordati tra le rispettive istituzioni.

Dalla rottura del 2005 alla ripresa dei rapporti

Nel 2005, durante la presidenza di Hugo Chávez, Caracas aveva sospeso i programmi di cooperazione militare con Washington, accusando gli Stati Uniti di interferire negli affari interni del Paese. La decisione aveva coinvolto addestramento, scambi tecnici e rapporti tra le strutture militari.

Negli anni successivi il Venezuela aveva sviluppato relazioni nel settore della difesa con altri partner internazionali, mentre i rapporti politici con Washington si erano ulteriormente deteriorati. Il ripristino della cooperazione nel novembre 2026 ricostituisce un canale istituzionale per la formazione, gli scambi e le attività comuni.

Il governo venezuelano accompagna questa fase con il richiamo alla continuità delle proprie strutture di difesa. Nel comunicato, González López ha posto la reciprocità tra i principi del partenariato e ribadito la conservazione della guida e delle competenze della Forza Armata Nazionale Bolivariana.

Energia e difesa nel rapporto bilaterale

Il rilancio della collaborazione militare si accompagna al rafforzamento delle relazioni energetiche. Durante la visita di Hegseth, entrambi i governi hanno richiamato l’importanza degli accordi petroliferi e delle prospettive di sviluppo delle risorse venezuelane.

Rodríguez ha descritto la cooperazione energetica come un’iniziativa di interesse comune, capace di contribuire allo sviluppo economico dei due Paesi e alla stabilità degli approvvigionamenti. Hegseth ha collegato l’aumento della produzione petrolifera venezuelana alla sicurezza energetica dell’emisfero occidentale, in una fase segnata dalle tensioni sulle rotte internazionali del greggio.

Tra gli operatori coinvolti figura North American Blue Energy Partners, impegnata nello sviluppo di giacimenti venezuelani attraverso un accordo sostenuto dal governo statunitense. Secondo quanto riferito da Reuters, la società prevede di portare la produzione a oltre 250.000 barili al giorno entro la fine dell’anno, in aumento rispetto ai livelli registrati a metà ottobre.

Rappresentanti del settore petrolifero hanno partecipato agli incontri collegati alla visita. Washington ha richiamato interessi che comprendono la disponibilità di risorse energetiche e il contrasto alle reti criminali regionali. Il governo venezuelano ha indicato le opportunità economiche e tecnologiche offerte dal rapporto, insieme al mantenimento del controllo sulle proprie istituzioni.

La successiva tappa in Colombia

Dopo Caracas, Hegseth ha raggiunto Bogotá per colloqui sulla cooperazione militare e sul contrasto al narcotraffico. Secondo quanto riportato il 19 novembre da Euronews, il ministro della Difesa colombiano Jorge Eduardo Mora ha indicato tra i temi della visita la consegna di un velivolo militare C-130 Hercules e il rafforzamento della collaborazione con gli Stati Uniti.

Durante la tappa colombiana, Hegseth ha ribadito la volontà di contrastare le organizzazioni criminali attraverso iniziative coordinate, nel rispetto delle norme e delle istituzioni dei Paesi coinvolti. Il ministro degli Esteri colombiano Omar Bula ha riferito che il governo intende chiedere al Parlamento l’autorizzazione per operazioni militari congiunte con Washington.

La missione sudamericana comprende quindi accordi bilaterali e programmi di collaborazione contro il narcotraffico. In questo quadro, il Venezuela torna a partecipare formalmente alla cooperazione militare con gli Stati Uniti dopo la lunga interruzione dei rapporti.

I programmi successivi all’accordo

La firma del 18 novembre apre il percorso di definizione dei programmi di formazione, degli scambi tecnici, dell’aggiornamento degli equipaggiamenti e della collaborazione operativa. Rodríguez e Hegseth hanno espresso l’interesse ad approfondire il partenariato, estendendo il riavvicinamento anche ai rapporti economici ed energetici.

González López ha indicato i principi che dovranno guidare le attività, richiamando sovranità, reciprocità e rispetto della Costituzione. Il comunicato venezuelano ribadisce che i programmi con Washington saranno sviluppati preservando la direzione, il comando e le competenze delle Forze Armate nazionali.

Fonti: Últimas Noticias; MercoPress; Euronews; Associated Press; Reuters.