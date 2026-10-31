Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Abruzzo

Comunicato agli organi di informazione

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Provincia di Teramo – Comunicato agli organi di informazione
Se non leggi correttamente questo comunicato, apri la versione web [1].

Provincia di Teramo

======== Comunicato agli organi di informazione =============================
*Provincia di Teramo e Rotary, impegno comune sui progetti sociali e sui giovani. Il presidente D'Angelo incontra il nuovo governatore Stefano Gobbi*

*Teramo, 30 ottobre 2026.* Il presidente Camillo D'Angelo ha ricevuto il nuovo governatore del Distretto 2090 del Rotary International, Stefano Gobbi, in occasione della visita istituzionale nel teramano.

L'incontro è stato l'occasione per rafforzare la collaborazione fra l'Ente e il Rotary, con particolare attenzione alle iniziative di carattere sociale e ai progetti rivolti alle giovani generazioni, tema sul quale si concentrerà una parte significativa dell'impegno di quest'anno sia del Rotary che della Provincia che sta realizzando "ProvinceXGiovani" e che può diventare terreno di confronto e collaborazione.

«Il Rotary rappresenta una realtà di grande valore nella provincia teramana, composta da persone che anche nei nei loro ruoli professionli si sono spesi con passione. La presenza di una rappresentanza locale forte, autorevole e qualificata, espressione di professionalità, competenze e sensibilità diverse che scelgono di mettersi al servizio della comunità – *ha dichiarato il presidente D'Angelo* –. È un patrimonio di esperienze e relazioni che le istituzioni hanno il dovere di riconoscere e valorizzare.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl