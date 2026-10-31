Provincia di Teramo – Comunicato agli organi di informazione

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Provincia di Teramo

======== Comunicato agli organi di informazione =============================

*Provincia di Teramo e Rotary, impegno comune sui progetti sociali e sui giovani. Il presidente D'Angelo incontra il nuovo governatore Stefano Gobbi*

*Teramo, 30 ottobre 2026.* Il presidente Camillo D'Angelo ha ricevuto il nuovo governatore del Distretto 2090 del Rotary International, Stefano Gobbi, in occasione della visita istituzionale nel teramano.

L'incontro è stato l'occasione per rafforzare la collaborazione fra l'Ente e il Rotary, con particolare attenzione alle iniziative di carattere sociale e ai progetti rivolti alle giovani generazioni, tema sul quale si concentrerà una parte significativa dell'impegno di quest'anno sia del Rotary che della Provincia che sta realizzando "ProvinceXGiovani" e che può diventare terreno di confronto e collaborazione.

«Il Rotary rappresenta una realtà di grande valore nella provincia teramana, composta da persone che anche nei nei loro ruoli professionli si sono spesi con passione. La presenza di una rappresentanza locale forte, autorevole e qualificata, espressione di professionalità, competenze e sensibilità diverse che scelgono di mettersi al servizio della comunità – *ha dichiarato il presidente D'Angelo* –. È un patrimonio di esperienze e relazioni che le istituzioni hanno il dovere di riconoscere e valorizzare.