(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - Provincia di Teramo – Comunicato agli organi di informazione
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Provincia di Teramo
======== Comunicato agli organi di informazione =============================
——– Il Consiglio Regionale riconosce il debito nei confronti della Provincia: 7 milioni e 855 mila euro. Con una variazione di bilancio la Provincia destina una parte di questa somma agli interventi urgenti di scuole e strade.
Teramo 22 ottobre 2026. Il Consiglio Regionale nella seduta di ieri, con un progetto di legge, ha riconosciuto il debito nei confronti della Provincia di Teramo per un importo di oltre 7 milioni e 855 mila euro.
La cifra iniziale superava i 9 milioni di euro, dovuti dalla Regione Abruzzo all'Ente per il rimborso delle spese anticipate per l'esercizio delle funzioni "non fondamentali" negli anni successivi alla riforma Delrio. Con la rinuncia della Provincia degli interessi maturati si è arrivati alla definizione di una vicenda che si trascinava da anni fino al preavviso di iscrizione di ipoteca da parte dell'Ente.
L'argomento sarà oggetto del Consiglio provinciale del 26 mattina quando i consiglieri saranno chiamati ad esprimersi sulla variazione di bilancio.
/"Con questa prima variazione, che abbiamo valutato insieme ai Dirigenti prima di conoscere l'esito della decisione del Consiglio regionale, ci concentriamo sugli interventi urgenti nelle scuole e soprattutto sulla sistemazione delle strade danneggiate dalle piogge torrenziali di primavera"/,* sottolinea il presidente Camillo D'Angelo*. /"Nonostante il riconoscimento della calamità naturale, infatti, ancora non è arrivato alcun ristoro. Considerati gli ingenti danni – *oltre 40 milioni* – siamo ben lontani da quello che serve, ma credo che questo sia il modo migliore per utilizzare queste risorse economiche che la Regione ci deve da anni e che non ci ha mai versato e per le quali siamo stati costretti a ricorrere alle vie legali"/.
L'utilizzo della variazione di bilancio avrà, quindi, questa destinazione:
_L'elenco degli interventi sulle strade:_
• SP 56 della Civita: € 150.000,00 – Primi interventi di manutenzione straordinaria;
• SP 27 di Santa Margherita di Atri: € 230.000,00 – Intervento di manutenzione straordinaria sul muro di contenimento di monte;
• SP 23 di Cellino Attanasio: € 200.000,00 – Sistemazione scarpata di monte;
• SP 68 di Villa Ripa (Teramo): € 490.000,00 – Manutenzione straordinaria della viabilità compromessa;
• SP di Capsano (Penna Sant'Andrea): € 100.000,00 – Manutenzione straordinaria della viabilità compromessa;
• SP 20 e SP di Fosso Corno (Roseto degli Abruzzi): € 180.000,00 – Manutenzione straordinaria della viabilità compromessa;
• SP 31 di Villa Bozza (Montefino): € 100.000,00 – Manutenzione straordinaria della viabilità compromessa;
• SP 47, SP 50 e SP 50/B di Travazzano – Magnanella – Ioanella (Teramo) : € 180.000,00 – Manutenzione straordinaria della viabilità compromessa;
• SP 67 di Cerqueto (Fano Adriano): € 100.000,00 – Sistemazione frana di valle;
• SP 25 di Castellalto – Campogrande: € 200.000,00 – Manutenzione straordinaria della viabilità compromessa a seguito del maltempo;
• *113.016,23 euro ad integrare* il cofinanziamento regionale del "Programma provinciale relativo agli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale – Annualità 2026". La presente variazione riveste carattere di assoluta necessità e urgenza, per consentire il tempestivo avvio delle opere ed evitare il rischio di perdita del finanziamento regionale;
• * 200.000 euro *finalizzata agli interventi urgenti per gli istituti scolastici. Lavori di impermeabilizzazione al "Cerulli" di Giulianova, al "Rosa" di Nereto, all'Istituto "Di Poppa" di Teramo.
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Altri *20.000 euro *vengono destinati* *alla fornitura e posa in opera di attrezzature sportive presso le due nuove palestre realizzate nelle sedi dell'*I.I.S. "Primo Levi" di Sant'Egidio alla Vibrata* e dell'*I.I.S. "Crocetti" di Giulianova*.
Una nota particolare merita l'acquisto di una delle collezioni di Gennaro Della Monica, pittore e architetto teramano che ha lasciato un segno importante nel mondo artistico e culturale, dedicandosi alla realizzazione di opere di pregio e partecipando alla vita politica e sociale del tempo.
Lo stanziamento, di circa *100.000 euro*, è finalizzato all'acquisto di 34 dipinti, da destinare agli immobili della Provincia e, in particolare, delle sedi scolastiche. Proprio il 10 ottobre scorso è stato l'anniversario della nascita dell'artista.
Infine *50.000 euro *andranno ad integrare le risorse destinate alle attività di comunicazione istituzionale dell'Ente stante anche il rinvio delle elezioni al 2028.