Close Menu
Trending
mercoledì 23 Settembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Guccini. D’Alessio (Az), voce fondamentale della cultura italiana

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
AZIONE

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2026 - *È sempre stato anticonformista e indipendente *

"Con Guccini se ne è andato un capitolo fondamentale della cultura
italiana. È stato cantautore, scrittore, osservatore lucido della società
italiana. Con le sue riflessioni e i suoi testi mai banali ha fotografato
il Paese e la nostra epoca con voce unica mantenendo intatto il suo
anticonformismo e la sua indipendenza. Le sue canzoni sono un patrimonio di
tutti. Ha fatto diventare la canzone una sorta di racconto civile e
letterario. Diventa limitativo definirlo un cantante: è stato romanziere
con la pubblicazione di 26 libri, insegnante di lingua italiana, studioso
di dialettologia. 'Il più colto dei nostri cantautori' lo definì Umberto
G8 di Genova. Ricordare Francesco Guccini significa mantenere viva la sua
memoria. Guccini ci ha insegnato che una canzone può essere una locomotiva
intero Paese. Alla famiglia, a Pavana, a Bologna, a tutti coloro che hanno
amato e ascoltato le sue canzoni il cordoglio del gruppo di Azione".

commemorazione di Francesco Guccini tenutasi stamani nell'Aula della Camera.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl