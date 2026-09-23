Guccini. D’Alessio (Az), voce fondamentale della cultura italiana

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2026 - *È sempre stato anticonformista e indipendente *
"Con Guccini se ne è andato un capitolo fondamentale della cultura
italiana. È stato cantautore, scrittore, osservatore lucido della società
italiana. Con le sue riflessioni e i suoi testi mai banali ha fotografato
il Paese e la nostra epoca con voce unica mantenendo intatto il suo
anticonformismo e la sua indipendenza. Le sue canzoni sono un patrimonio di
tutti. Ha fatto diventare la canzone una sorta di racconto civile e
letterario. Diventa limitativo definirlo un cantante: è stato romanziere
con la pubblicazione di 26 libri, insegnante di lingua italiana, studioso
di dialettologia. 'Il più colto dei nostri cantautori' lo definì Umberto
G8 di Genova. Ricordare Francesco Guccini significa mantenere viva la sua
memoria. Guccini ci ha insegnato che una canzone può essere una locomotiva
intero Paese. Alla famiglia, a Pavana, a Bologna, a tutti coloro che hanno
amato e ascoltato le sue canzoni il cordoglio del gruppo di Azione".
commemorazione di Francesco Guccini tenutasi stamani nell'Aula della Camera.