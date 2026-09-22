(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - Roma, 22 settembre. "Giorgetti dice di essere rammaricato perché l'Italia, in base alla rilevazione Istat, non riuscirà a uscire anticipatamente dalla procedura per deficit eccessivo. Gli italiani sono invece disperati, visto che in questi anni hanno pagato la sua tecno-cura fatta di tasse e tagli e oggi scoprono che non è servita neppure a raggiungere l'obiettivo contabile che il Governo si era dato. Giorgetti e Meloni hanno sacrificato la crescita sull'altare dei decimali e alla fine si ritrovano senza crescita e con gli stessi conti che non tornano. Nel frattempo famiglie e imprese continuano a fare i conti con una pressione fiscale altissima e un Paese praticamente fermo. A Nova abbiamo indicato un'altra strada: tagliare i programmi di riarmo e liberare i 13 miliardi impegnati sul Ponte sullo Stretto per costruire un altro ponte, quello del futuro dei nostri ragazzi investendo nella scuola; intervenire sugli extraprofitti dei colossi dell'energia e delle armi e sui grandi utili delle banche per recuperare risorse da investire nella crescita; applicare anche alle rendite finanziarie il principio costituzionale della progressività fiscale, oggi applicato solo a lavoratori dipendenti e pensionati. E queste risorse sappiamo anche dove metterle: sul taglio dell'Irpef ai giovani nei primi cinque anni di lavoro, su aiuti agli under 35 per affittare una casa con Casa Start oppure per aiutare i ragazzi per avviare un'impresa. Perché senza investimenti e senza crescita non si risanano i conti: si impoverisce soltanto il Paese. E oggi persino i numeri dell'Istat presentano il conto al Governo". Così in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino commenta i dati diffusi oggi dall'Istat.
ISTAT, BALDINO (M5S): GIORGETTI RAMMARICATO? ITALIANI DISPERATI
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