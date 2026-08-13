A PESCARA SCATTA IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN ALCUNE AREE PUBBLICHE

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Con una ordinanza firmata oggi il sindaco di Pescara Carlo Masci ha imposto il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dal 15 agosto 2026 al 30 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, in tutti i parcheggi, le piazze e i parchi pubblici presenti sul territorio comunale e in alcune aree pubbliche specifiche e cioè:
Area di risulta (area automatizzata);
Area di risulta Terminal;
Area di risulta (Fronte Bingo);
Parcheggio Ex Enaip;
Zona Madonnina;
Lungomare Nord e Lungomare Sud.
L'ordinanza è allegata.
Pescara, 13 agosto 2026