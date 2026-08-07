(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - "Ancora un arresto per terrorismo. Grazie alle forze dell'ordine che, ancora una volta, hanno prontamente intercettato e fermato la minaccia. Evidente dai numeri degli arresti e dall'età dei coinvolti è quanto il Governo stia facendo bene verso reati gravissimi commessi da persone molto giovani. I fatti silenziano le polemiche create da chi vorrebbe ignorare un problema da combattere. Oggi, con Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi, stiamo creando le condizioni perché di fronte a situazioni così gravi si intervenga con rigore".
Terrorismo. Montaruli (Fdl): bene arresto. Governo Meloni spedito nel contrasto al terrorismo
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