Spazi di ristoro all’aperto, rinnovo concessioni suolo pubblico per il 2026 – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Elenco degli operatori le cui concessioni sono state rinnovate nelle more della definizione della istruttoria delle relative istanze di rinnovo, provvedimento valido sino al 31 dicembre
Il rinnovo della concessione è valido sino al 31 dicembre 2026, alle stesse condizioni fissate per il 2025, salvo decadenza disposta ai sensi della disciplina in materia di concessione di suolo pubblico a seguito di eventuale accertata carenza dei requisiti o presupposti per il rilascio del rinnovo.