SICUREZZA, DE CORATO (FDI): SINISTRA SMETTA DI FARE OCCHIOLINO A CHI TIFA HAMAS

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Con grande preoccupazione apprendo dell'operazione con cui la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in Provincia di Como, indagato per "partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale" nonché "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, ove il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza unitamente al proprio nucleo familiare. L'indagine, condotta dalla Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Milano, coadiuvata dalla Digos di Como, in stretta sinergia con il Servizio per il Contrasto all'Estremismo ed al Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, trae origine da una segnalazione dell'AISI nei confronti di un internauta attestato su una piattaforma di instant messaging, che, mediante diversi profili, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista e pro ISIS. È questa l'ennesima riprova del pericolo rappresentato dalla propaganda islamica i cui contenuti spesso violenti minacciano cultura e tradizioni della nostra Nazione. Complimentandomi con la Polizia di Stato – e con la Digos di Milano in particolare – per la loro brillante azione colgo l'occasione per invitare di nuovo una certa sinistra, che continua a strizzare l'occhiolino a certi ambienti amici di Hamas, a rendersi conto del pericolo rappresentato dall'avanzata dell'islam nel nostro paese mettendo finalmente al primo posto della loro agenda gli italiani e la loro sicurezza".
Lo dichiara il Deputato di Fratelli diitalia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco della passate giunte di centrodestra a Milano Riccardo De Corato
(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Con grande preoccupazione apprendo dell'operazione con cui la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in Provincia di Como, indagato per "partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale" nonché "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, ove il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza unitamente al proprio nucleo familiare. L'indagine, condotta dalla Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Milano, coadiuvata dalla Digos di Como, in stretta sinergia con il Servizio per il Contrasto all'Estremismo ed al Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, trae origine da una segnalazione dell'AISI nei confronti di un internauta attestato su una piattaforma di instant messaging, che, mediante diversi profili, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista e pro ISIS. È questa l'ennesima riprova del pericolo rappresentato dalla propaganda islamica i cui contenuti spesso violenti minacciano cultura e tradizioni della nostra Nazione. Complimentandomi con la Polizia di Stato – e con la Digos di Milano in particolare – per la loro brillante azione colgo l'occasione per invitare di nuovo una certa sinistra, che continua a strizzare l'occhiolino a certi ambienti amici di Hamas, a rendersi conto del pericolo rappresentato dall'avanzata dell'islam nel nostro paese mettendo finalmente al primo posto della loro agenda gli italiani e la loro sicurezza".