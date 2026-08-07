Politiche giovanili: novità per l’iscrizione all’Elenco delle Associazioni giovanili operanti sul territorio regionale

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - L'Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la Montagna e Politiche giovanili informa che è disponibile online (link) la modulistica per l'iscrizione all'Elenco delle Associazioni giovanili attive sul territorio regionale nell'ambito delle Politiche giovanili, sulla base dei nuovi criteri recentemente approvati dalla Giunta regionale.
L'Elenco, istituito presso la Struttura Programmazione Fondo sociale europeo e Politiche giovanili, ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle realtà associative giovanili presenti in Valle d'Aosta, promuovendo la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e civile, favorendo così un dialogo costruttivo con le istituzioni.
Si possono iscrivere:
le associazioni di volontariato e di promozione sociale, legalmente costituite in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata che siano costituiti almeno per l'80% da soci di età compresa tra i 14 e i 29 anni;
i gruppi informali di giovani che siano costituiti almeno per l'80% da soci di età compresa tra i 14 e i 29 anni (che dovranno costituirsi sotto forma di associazione, entro 6 mesi dall'iscrizione).