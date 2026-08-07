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Politica Interna

Ex Ilva. Maiorano (FdI), “Decaro camaleonte: prima sostiene la Corte d’Appello, poi rivuole l’area a caldo

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - "La giravolta di Antonio Decaro sull'ex Ilva è davvero sorprendente. Dopo aver sostenuto il ricorso che ha portato alla decisione della Corte d'Appello sulla chiusura dell'area a caldo, oggi invoca una soluzione tecnica per superarne gli effetti. È un atteggiamento contraddittorio che dimostra come, troppo spesso, si preferisca inseguire il consenso del momento invece di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Non si può prima contribuire a creare un problema e poi chiederne il superamento. Sembra il classico camaleonte : evoca conseguenze che poi non è in grado di gestire".

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