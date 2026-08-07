CS – “GENERAZIONE GINOSA”: IL 27 AGOSTO L’AVVIO UFFICIALE DEL PROGETTO PUNTI CARDINALI FOR WORK

"GENERAZIONE GINOSA": IL 27 AGOSTO L'AVVIO UFFICIALE DEL PROGETTO PUNTI

CARDINALI FOR WORK

Orientamento, formazione, occupazione e nuove opportunità: giovedì 27

agosto, alle ore 10:00, presso la Community Library di Ginosa, prende

Occupazione", il progetto nell'ambito di "Punti Cardinali For Work" della

Regione Puglia.

Emanuele II n. 95, e rappresenterà il momento di avvio ufficiale delle

iniziative previste e le modalità attraverso cui sarà possibile accedere ai

servizi.

"GenerAZIONE Ginosa" nasce con l'obiettivo di rafforzare sul territorio le

opportunità di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro,

costruendo un collegamento sempre più concreto tra le competenze delle

persone, le esigenze del mercato e il tessuto economico e produttivo locale.

Il progetto si rivolge a giovani alla ricerca della prima occupazione,

donne, disoccupati, persone inattive, adulti che intendono ricollocarsi

professionalmente e soggetti in condizioni di fragilità, offrendo strumenti

per orientarsi nel mercato del lavoro, sviluppare nuove competenze e

avvicinarsi alle opportunità occupazionali e imprenditoriali.

Tra le attività previste figurano gli Orientation Lab, con percorsi e

laboratori dedicati all'orientamento e allo sviluppo delle competenze; i

Job Day, occasioni di incontro e confronto con imprese e realtà del

territorio; e l'Orientation Desk, uno sportello dedicato all'informazione,

all'ascolto e all'accompagnamento.

Il programma prevede inoltre iniziative dedicate all'empowerment femminile,

alle competenze digitali e all'autoimprenditorialità, insieme ad attività

rivolte ai giovani e finalizzate a rafforzare l'attrattività del

territorio, creando condizioni e opportunità per chi sceglie di restare o

di tornare a Ginosa.

Elemento centrale del progetto è la rete di partenariato, costruita

mettendo insieme soggetti provenienti dal mondo delle imprese, della

formazione, dell'associazionismo, della cooperazione e del sistema

produttivo.

La rete è composta da Sistema Impresa S.C. a r.l., in qualità di soggetto

proponente, e da 15 partner: Confcommercio Imprese per l'Italia –

Associazione Territoriale di Taranto, CIA Due Mari, Istituto Tecnologico

Superiore Academy Agroalimentare Puglia, Circolo ARCI "Il Ponte" APS, Lido

Dubai di Pioggia Giuliano, Cooperativa Sociale Cooply, Confidi

Confcommercio Puglia S.c.p.a., Confartigianato Imprese Taranto, ITS Academy

della Puglia per il Turismo, i Beni, le Attività culturali e le Arti,

Coldiretti Taranto, GAL Luoghi del Mito e delle Gravine, Vivi Ginosa e

Castellaneta ETS, IISS Mauro Perrone, Azienda Agricola Bianco Francesco e

Giro S.r.l.s.

Una rete ampia e diversificata, chiamata a mettere a sistema esperienze e

competenze differenti per avvicinare concretamente domanda e offerta di

lavoro e creare nuove occasioni di crescita professionale sul territorio.

L'incontro del 27 agosto sarà quindi il primo momento pubblico di un

percorso che punta a rendere più accessibili sul territorio strumenti,

competenze e occasioni di orientamento, mettendo al centro le persone e le

loro esigenze.

L'appuntamento è per giovedì 27 agosto 2026, alle ore 10:00, presso la

L'incontro è aperto alla cittadinanza.