Comunicato Stampa 1418/2026 Sanità. Lunedì 10 Agosto alle 11 in Giunta regionale presentazione del numero unico europeo 116117 nel Veneto

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Sanità. Lunedì 10 Agosto alle 11 in Giunta regionale presentazione del numero unico europeo 116117 nel Veneto
REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
Sanità. Lunedì 10 Agosto alle 11 in Giunta regionale presentazione del numero unico europeo 116117 nel Veneto
(AVN) Venezia, 7 agosto 2026
Al termine di un'attenta sperimentazione, è entrato in funzione a pieno regìme nella sanità Veneta il numero Unico Europeo 116117.
L'appuntamento è alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia.
La stampa è invitata a partecipare.
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