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Cina

Cina stringe i visti d’affari per l’India: stabilimenti manifatturieri a rischio blocco

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
La stretta sui visti d'affari tra Cina e India rischia di paralizzare le linee di montaggio e i reparti tecnici delle aziende manifatturiere
La stretta sui visti d'affari tra Cina e India rischia di paralizzare le linee di montaggio e i reparti tecnici delle aziende manifatturiere (Foto: Getty Images/Unsplash)

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - La manifattura indiana rischia il blocco nei settori chiave dell’elettronica e dell’automotive a causa della drastica stretta sui visti d’affari imposta dalla Cina. Con tassi di approvazione crollati in modo marcato, manager e tecnici indiani non riescono a viaggiare per gestire gli impianti, interrompendo la catena operativa di stabilimenti che dipendono strettamente da macchinari e competenze cinesi.

L’impatto operativo sulle catene di montaggio

Il nodo centrale riguarda la continuità industriale. La riduzione drastica dei visti rilasciati sta impedendo al personale chiave di muoversi tra i due Paesi per supervisionare la produzione, effettuare manutenzioni straordinarie o collaudare nuovi macchinari. Senza l’intervento diretto di queste figure tecniche, interi stabilimenti subiscono rallentamenti pesanti e interruzioni nelle linee di montaggio.

La vulnerabilità strutturale della manifattura indiana

Questo blocco amministrativo mette in luce una fragilità profonda. Nonostante l’India stia spingendo con forza sulla crescita interna e sulla produzione nazionale, il suo tessuto industriale resta legato alla componentistica, ai macchinari e al know-how di Pechino. In questo scenario, la gestione restrittiva dei visti si trasforma in un fattore di pressione capace di inceppare la macchina produttiva indiana senza bisogno di colpire direttamente gli scambi commerciali sulla carta.

Quando la continuità di un’intera filiera industriale dipende dal passaggio dei tecnici alle frontiere di un partner-rivale, anche un ostacolo burocratico diventa una minaccia concreta per la stabilità operativa interna

(AGENPARL)
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