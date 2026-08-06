Isole minori, presidente Schifani oggi a Porto Empedocle per il viaggio inaugurale del Costanza I di Sicilia: nota per gli accrediti

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Gentili colleghi,
in occasione del viaggio inaugurale del Costanza I di Sicilia, in programma oggi dalle 19 a Porto Empedocle (Agrigento), per l'accesso all'area portuale e per salire a bordo della nave è possibile accreditarsi compilando il modulo disponibile a [ | questo link. ]
È prevista una voce apposita per la stampa.
Alla cerimonia parteciperà il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, assieme all'assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.
Dopo i l taglio del nastro è previsto l'incontro con i giornalisti presenti.
A mezzanotte il traghetto partirà alla volta di Lampedusa. La nave , interamente realizzata per conto della Regione Siciliana nello stabilimento Fincantieri di Palermo, sarà impiegata nei collegamenti quotidiani tra Porto Empedocle e le Isole Pelagie.
us