Google rivoluziona la sua divisione di intelligenza artificiale: via Hassabis dalla gestione operativa, partono quattro figure chiave, svolta commerciale su DeepMind

Google ha annunciato una profonda riorganizzazione ai vertici della sua divisione di intelligenza artificiale, un intervento che segna un cambio di fase nella strategia del gruppo e arriva in un momento di crescente pressione competitiva da parte di OpenAI e Anthropic. La decisione comporta l’uscita di Demis Hassabis dalla gestione quotidiana di Google DeepMind, il laboratorio che sviluppa i modelli Gemini, e la partenza di quattro ricercatori di punta che hanno contribuito a costruire l’infrastruttura tecnica dell’azienda. L’annuncio ha avuto un impatto immediato sul mercato: le azioni Alphabet hanno perso circa il 4%.

Demis Hassabis, premio Nobel per la chimica nel 2024 e cofondatore di DeepMind, non guiderà più l’operatività del laboratorio. Diventa presidente di Google DeepMind e chief scientist di Alphabet, con un ruolo dedicato alla ricerca di frontiera e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale generale, una fase che considera “a portata di mano”. La sua uscita dalla gestione quotidiana è interpretata come un tentativo di separare la visione scientifica di lungo periodo dalla necessità di accelerare la trasformazione della ricerca in prodotti commerciali.

La guida operativa passa a Koray Kavukcuoglu, già CTO del laboratorio e figura centrale nello sviluppo dei modelli Gemini. Kavukcuoglu assume il titolo di senior vice president e riporterà direttamente a Sundar Pichai, segnale di un controllo più stretto da parte della leadership di Google. La sua nomina è letta come un orientamento più commerciale di DeepMind, in un momento in cui l’azienda deve colmare il ritardo accumulato rispetto ai concorrenti: il modello Gemini 3.5 Pro, annunciato per giugno, non è ancora stato rilasciato, mentre OpenAI e Anthropic hanno già introdotto modelli considerati più avanzati, soprattutto nella generazione di codice.

Parallelamente, Google perde quattro figure storiche: Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals e Quoc Le. Dopo decenni di contributi fondamentali – Dean è considerato uno dei padri dell’infrastruttura tecnica di Google – i quattro hanno fondato Discovery Loop, una startup che punta ad automatizzare la ricerca scientifica tramite IA. Alphabet ha investito nella nuova società e fornirà capacità di calcolo, mantenendo un legame strategico con il gruppo di ricercatori nonostante la loro uscita.

La riorganizzazione si inserisce in una più ampia fuga di talenti: a giugno Noam Shazeer, uno degli inventori delle architetture alla base dell’IA generativa, è passato a OpenAI, mentre John Jumper, premiato con il Nobel insieme a Hassabis, si è unito ad Anthropic. Il quadro complessivo mostra un Google in fase di riposizionamento, costretto a rivedere la propria struttura interna per competere in un settore che evolve con velocità crescente e in cui la capacità di trasformare rapidamente la ricerca in prodotti scalabili è diventata decisiva.