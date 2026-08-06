Giochi del Mediterraneo gara ciclistica Martina 24 agosto

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - AVVISO
ALLA CITTADINANZA
Gara Ciclistica su Strada Uomini Elite / Under 23 – Lunedì 24
agosto 2026
XX
Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026"
Lunedì
24 agosto 2026, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, il
territorio del Comune di Martina Franca sarà interessato dal passaggio
della gara ciclistica maschile su strada
(Uomini Elite e Under 23) delle rappresentanze Nazionali.
La competizione ciclistica partirà da Taranto alle
ore 13:00 e, in base alla cronotabella ufficiale, la carovana dei corridori attraverserà il territorio di
Martina Franca nella fascia oraria stimata tra le 14:37 e le 15:28 (orario
calcolato sulla base delle diverse medie orarie di corsa).
I ciclisti entreranno nel territorio comunale
provenienti da Massafra e si immetteranno sul seguente itinerario:
Ø
SP ex SS 581 (Massafra – Martina Franca)
Ø
Ø
Ø
Ø
Cavalcaferrovia
Ø
Ø
Ø
Ø
SS 172 Martina Franca – Taranto (direzione Taranto)
Ø
Strada Madonna del Pozzo
Ø
SP 69 (direzione San Paolo – Grottaglie)
Dopo un primo tratto nel
territorio comunale, la corsa si sposterà temporaneamente in quello dei comuni
limitrofi per poi rientrare nei confini di competenza dell'ente, interessando
le seguenti arterie secondarie:
Ø
Strada Provinciale 67
Ø
Strada Provinciale 70
Ø
Strada Provinciale 66 (Martina Franca – Villa
Castelli)
Ø
Strada Provinciale 72 (Martina Franca – Grottaglie)
Al fine di garantire la massima sicurezza degli
atleti e degli spettatori, lungo tutte le strade sopra elencate saranno istituite limitazioni alla
circolazione veicolare e alla sosta.
I
divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli, su ambo i lati della
carreggiata,
saranno attivi orientativamente dalle
ore 09:00 alle ore 16:00 per garantire la sicurezza del percorso di gara, e
riguarderanno le seguenti strade:
Ø
Ø
Ø
Ø
Cavalcaferrovia
Ø
Ø
Ø
Ø
Strada Madonna del Pozzo
Ø
e comunque su tutte le strade di competenza
comunale interessate dal percorso di gara
Gli
orari di sospensione della circolazione veicolare lungo tutto il percorso sono
al traffico scatterà per un tempo ritenuto congruo rispetto al transito al
fine di garantire l'effettiva chiusura dei tratti interessati dalla gara e la
sicurezza degli atleti.
Durante la chiusura non sarà possibile transitare
sul tracciato di gara, immettersi dalle strade laterali e dalle intersezioni
collegate, né sostare lungo le vie interessate.
Si precisa che gli orari
definitivi di chiusura al traffico, i
percorsi alternativi e i dettagli sui tratti stradali sottoposti a divieto di
sosta con rimozione forzata saranno
puntualmente definiti e comunicati nei prossimi giorni, mediante l'emissione di
una specifica ordinanza della Prefettura di Taranto e del Comando di Polizia
Locale, in esecuzione di quanto stabilito nei tavoli tecnici istituiti
presso la Prefettura e la Questura.
Considerato il rilievo internazionale dell'evento e la chiusura totale
delle arterie interessate, si invitano
tutta la cittadinanza e le attività commerciali a pianificare con ampio
anticipo i propri spostamenti e le attività quotidiane all'interno del centro
urbano e nelle strade interessate dalla competizione. Al fine di evitare
blocchi prolungati e disagi alla circolazione, si suggerisce di programmare
partenze, consegne o transiti al di fuori della fascia oraria critica e di
utilizzare, ove possibile, itinerari alternativi non interferenti con il percorso
di gara, prestando la massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà
posizionata lungo il percorso e alle segnalazioni degli addetti (FF.P./Volontari)
presenti sul percorso.
Si segnala infine che, nella stessa giornata di lunedì 24 agosto 2026, si svolgerà anche la
gara ciclistica su strada Donne Elite, con partenza ufficiale da Taranto
fissata per le ore 09:00, il cui percorso interesserà strade limitrofe al
territorio comunale non di competenza di questo Comune.