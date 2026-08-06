[Comune Palermo] Seconda Commissione consiliare. Tiziana D’Alessandro nuova presidente

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - «Sono onorata dalla fiducia che i componenti della Commissione mi hanno
accordato eleggendomi, all'unanimità, presidente. Accolgo questo incarico
con grande senso di responsabilità, consapevole dell'importanza del ruolo
che la Commissione svolge all'interno del Consiglio comunale e per la
nostra città.
L'elezione unanime rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e un
forte stimolo a svolgere questo incarico con impegno, equilibrio e spirito
di servizio. Desidero ringraziare tutti i componenti, sia di maggioranza
sia di opposizione, per la fiducia dimostrata. Considero questo consenso
trasversale un segnale importante, che mi impegna ancora di più a garantire
un lavoro improntato al dialogo, al rispetto reciproco e all'interesse
della comunità.
Proseguirò il lavoro avviato dal mio predecessore, col quale condivido la
militanza in Fratelli d'Italia e che ringrazio, unitamente al
andamento dei lavori.
Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine al gruppo consiliare di
Fratel
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - «Sono onorata dalla fiducia che i componenti della Commissione mi hanno