[Comune Palermo] Borgo Nuovo, il sindaco consegna gli ultimi 3 appartamenti di via Erice colpiti dagli incendi del 2023

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - L'Amministrazione comunale, oggi, dopo la consegna dei primi cinque
appartamenti avvenuta nell'aprile del 2025, completa la restituzione degli
dall'incendio del luglio 2023, consegnando alle famiglie assegnatarie gli
ultimi tre appartamenti interessati dall'intervento di riqualificazione.
Alla consegna erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore ai
Lavori pubblici Salvatore Orlando, il presidente del Consiglio comunale
Giulio Tantillo e il presidente della Quinta Circoscrizione Andrea Aiello.
L'intervento ha riguardato il quinto contratto attuativo dell'Accordo
Quadro per lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), finalizzato al risanamento della
incendio che, nel luglio 2023, aveva provocato ingenti danni all'edificio,
compromettendone sicurezza, funzionalità e agibilità.
L'opera, finanziata con fondi di bilancio comunale secondo quanto previsto
dalla deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 12 luglio 2024, è
stata avviata il 19 luglio 2024, con l'inizio effettivo delle lavorazioni
l'11 ottobre dello stesso anno, e si è conclusa il 3 agosto 2026.
L'importo complessivo dei lavori è stato pari a 531.441,67 euro, mentre il
costo complessivo dell'intervento ha raggiunto 743.671,33 euro.
Responsabile Unico del Procedimento è stato il geom. Luigi Birriola. La
progettazione e la direzione dei lavori sono state curate dall'arch. Dario
La Guardia, con la consulenza del Dipartimento di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Palermo per gli aspetti strutturali. La
progettazione delle strutture è stata affidata all'ing. Giuseppe Campione,
mentre il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato
svolto dall'ing. Salvatore Barone.
L'impresa appaltatrice è stata CONPAT S.C. a R.L., con l'esecuzione delle
opere affidata alle imprese CELI ENERGIA S.R.L. e DIBIGA S.R.L.; la
fornitura e posa in opera degli infissi è stata eseguita dalla ditta 3Z
Serramenti. Un contributo determinante al completamento dell'intervento è
arrivato anche dalla ditta Fortezza, che ha donato parte degli infissi
installati nell'edificio, contribuendo ad accelerare il ripristino degli
alloggi.
«L'incendio del 2023 ha rappresentato un momento di grande sofferenza per
le famiglie coinvolte e per l'intera comunità. Fin dal primo giorno la
nostra amministrazione è stata loro accanto, garantendo assistenza e
lavorando senza sosta affinché potessero tornare nelle proprie abitazioni
in condizioni di piena sicurezza. Oggi completiamo questo percorso
riconsegnando gli ultimi appartamenti e mantenendo un impegno assunto con i
cittadini. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro dei tecnici
comunali, dei professionisti, delle imprese coinvolte, alla preziosa
collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo per gli aspetti
strutturali e al gesto di solidarietà della ditta Fortezza, che con la
donazione di parte degli infissi ha offerto un contributo concreto al
recupero dell'edificio. È la dimostrazione che, quando istituzioni, mondo
accademico e soggetti privati collaborano, è possibile restituire risposte
efficaci e tempestive ai cittadini», dichiara il sindaco Roberto Lagalla.
«Con la consegna degli ultimi tre alloggi si conclude un intervento
complesso che ha richiesto un importante lavoro tecnico e amministrativo.
Abbiamo recuperato un edificio gravemente compromesso, restituendolo alle
famiglie e al patrimonio di edilizia residenziale pubblica della città.
Ringrazio tutti i professionisti, i tecnici comunali, le imprese esecutrici
e i soggetti che hanno collaborato alla buona riuscita dell'opera,
consentendo di raggiungere un obiettivo importante per il territorio»,