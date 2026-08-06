[Comune Palermo] Borgo Nuovo, il sindaco consegna gli ultimi 3 appartamenti di via Erice colpiti dagli incendi del 2023

L'Amministrazione comunale, oggi, dopo la consegna dei primi cinque

appartamenti avvenuta nell'aprile del 2025, completa la restituzione degli

dall'incendio del luglio 2023, consegnando alle famiglie assegnatarie gli

ultimi tre appartamenti interessati dall'intervento di riqualificazione.

Alla consegna erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore ai

Lavori pubblici Salvatore Orlando, il presidente del Consiglio comunale

Giulio Tantillo e il presidente della Quinta Circoscrizione Andrea Aiello.

L'intervento ha riguardato il quinto contratto attuativo dell'Accordo

Quadro per lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), finalizzato al risanamento della

incendio che, nel luglio 2023, aveva provocato ingenti danni all'edificio,

compromettendone sicurezza, funzionalità e agibilità.

L'opera, finanziata con fondi di bilancio comunale secondo quanto previsto

dalla deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 12 luglio 2024, è

stata avviata il 19 luglio 2024, con l'inizio effettivo delle lavorazioni

l'11 ottobre dello stesso anno, e si è conclusa il 3 agosto 2026.

L'importo complessivo dei lavori è stato pari a 531.441,67 euro, mentre il

costo complessivo dell'intervento ha raggiunto 743.671,33 euro.

Responsabile Unico del Procedimento è stato il geom. Luigi Birriola. La

progettazione e la direzione dei lavori sono state curate dall'arch. Dario

La Guardia, con la consulenza del Dipartimento di Ingegneria

dell'Università degli Studi di Palermo per gli aspetti strutturali. La

progettazione delle strutture è stata affidata all'ing. Giuseppe Campione,

mentre il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato

svolto dall'ing. Salvatore Barone.

L'impresa appaltatrice è stata CONPAT S.C. a R.L., con l'esecuzione delle

opere affidata alle imprese CELI ENERGIA S.R.L. e DIBIGA S.R.L.; la

fornitura e posa in opera degli infissi è stata eseguita dalla ditta 3Z

Serramenti. Un contributo determinante al completamento dell'intervento è

arrivato anche dalla ditta Fortezza, che ha donato parte degli infissi

installati nell'edificio, contribuendo ad accelerare il ripristino degli

alloggi.

«L'incendio del 2023 ha rappresentato un momento di grande sofferenza per

le famiglie coinvolte e per l'intera comunità. Fin dal primo giorno la

nostra amministrazione è stata loro accanto, garantendo assistenza e

lavorando senza sosta affinché potessero tornare nelle proprie abitazioni

in condizioni di piena sicurezza. Oggi completiamo questo percorso

riconsegnando gli ultimi appartamenti e mantenendo un impegno assunto con i

cittadini. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro dei tecnici

comunali, dei professionisti, delle imprese coinvolte, alla preziosa

collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo per gli aspetti

strutturali e al gesto di solidarietà della ditta Fortezza, che con la

donazione di parte degli infissi ha offerto un contributo concreto al

recupero dell'edificio. È la dimostrazione che, quando istituzioni, mondo

accademico e soggetti privati collaborano, è possibile restituire risposte

efficaci e tempestive ai cittadini», dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

«Con la consegna degli ultimi tre alloggi si conclude un intervento

complesso che ha richiesto un importante lavoro tecnico e amministrativo.

Abbiamo recuperato un edificio gravemente compromesso, restituendolo alle

famiglie e al patrimonio di edilizia residenziale pubblica della città.

Ringrazio tutti i professionisti, i tecnici comunali, le imprese esecutrici

e i soggetti che hanno collaborato alla buona riuscita dell'opera,

consentendo di raggiungere un obiettivo importante per il territorio»,