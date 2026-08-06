Azione adotta quattro prigionieri politici della Crimea occupata: “I loro nomi non scompariranno

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - nomi non scompariranno"
"Azione aderisce alla campagna internazionale per l'adozione simbolica dei
prigionieri politici della Crimea occupata: quattro di noi si fanno carico,
ciascuno, del caso di un prigioniero, impegnandosi a tenerne viva la
vicenda in ogni sede, nazionale e internazionale, finché non torneranno
liberi. Carlo Calenda la pasticcera Esma Nimetulayeva, madre di cinque
figlie; Federica Onori ha adottato il giornalista Aziz Azizov, che proprio
oggi compie 31 anni e li trascorre in cella; Giulia Pastorella Vladlen
Abdulkadyrov, padre di tre figli gravemente malato in una colonia
dell'Artico russo; Valentina Grippo l'imprenditore Ruslan Nahaiev, privato
delle cure di cui ha bisogno".
Lo dichiarano i parlamentari Carlo Calenda, segretario di Azione, e le
deputate di Azione Federica Onori, Giulia Pastorella e Valentina Grippo.
"Dall'annessione illegale del 2014 la Russia perseguita sistematicamente i
tatari di Crimea, popolazione indigena della penisola, con accuse
fabbricate di terrorismo: oggi oltre trecento persone sono detenute come
prigionieri politici. Adottare un prigioniero significa dargli un volto,
portarlo nel dibattito parlamentare, chiederne conto a Mosca" – concludono
i deputati.