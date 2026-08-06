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Antitrust – Comunicato stampa – Antitrust: Roma, sanzioni per 2,675 milioni di euro a operatori monopattini elettrici ed e-bike in sharing

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Antitrust: Roma, sanzioni per 2,675 milioni di euro a operatori
monopattini elettrici ed e-bike in sharing

Bird, Dott e Lime hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse
gratuite riservati agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale di Roma.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso le
istruttorie, avviate a novembre 2025, nei confronti dei tre operatori
autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini

Bird, Dott e Lime sono state sanzionate complessivamente per 2,675 milioni
di euro per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite
(c.d. Pass), riservati agli abbonati annuali Metrebus, il titolo di
viaggio per il trasporto pubblico locale romano, secondo gli obblighi
assunti dagli operatori in sede di aggiudicazione del servizio.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto che le tre società abbiano adottato
misure e strutture organizzative inadeguate a gestire le richieste degli
utenti, rendendo faticosa l'attivazione e lunga l'attesa per il rilascio
dei Pass e, di conseguenza, riducendo il tempo a disposizione degli utenti
per poterne fruire.

Inoltre, nei confronti di Bird, l'Autorità ha accertato anche un'altra
pratica commerciale scorretta e cioè la disattivazione arbitraria degli
account, senza un'informativa preventiva sulle circostanze che la
legittimavano e senza un contraddittorio con gli utenti.

Le condotte sanzionate hanno un forte impatto sui consumatori, perché le
tre società hanno limitato la fruizione di un servizio di mobilità che è
complementare al trasporto pubblico locale e più sostenibile, grazie
all'uso di mezzi meno inquinanti.

Roma, 6 agosto 2026

Testo del provvedimento Lime

(AGENPARL)
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