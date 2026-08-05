Pronto soccorso: Palmanova, Pd, tensione alle stelle

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "I Pronto soccorso si confermano luoghi di frontiera dove la tensione è
alle stelle, cui dovrebbe essere dedicata un'attenzione molto più puntuale
ed efficace". Dopo quanto accaduto al Pronto soccorso dell'ospedale di
Palmanova in provincia di Udine, dove un medico ha colpito con un pugno al
volto un paziente in stato di alterazione che aveva minacciato il
personale, interviene il segretario del Pd friulano Luca Braidotti.
"A prescindere dal caso specifico – continua l'esponente dem – su cui le
autorità svolgeranno indagini e verifiche, alla generalità del personale
sanitario impegnato nei nostri Pronto soccorso va comprensione e
solidarietà. Sono lavoratori che spesso salvano vite, sottoposti a turni
massacranti e con in più la gestione di situazioni critiche nelle relazioni
con pazienti difficili da trattare e a volte aggressivi, come sappiamo
dalle cronache. Magistratura e forze dell'ordine lavorino senza essere
strattonate e se possibile – chiude Braidotti – senza che sia amplificato
oltre misura il caso".