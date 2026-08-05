Fisco. Albano (FdI): “Il Governo Meloni porta a compimento la riforma del fisco dopo oltre cinquant’anni

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - fisco dopo oltre cinquant'anni"*
Roma, 5 agosto 2026 – "Con l'approvazione, nel Consiglio dei ministri di
ieri, di tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale, si
conclude il percorso di attuazione della riforma del sistema tributario
avviata in questa legislatura. Si tratta di un traguardo di portata
storica: l'Italia attendeva una riforma organica del fisco da oltre
cinquant'anni. Oggi la nostra Nazione dispone finalmente di un quadro
normativo più organico e coerente, in grado di coniugare semplificazione,
certezza del diritto ed efficienza amministrativa".