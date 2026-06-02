BARBERA (PRC): “MATTARELLA EVOCA LA CASA COMUNE MA AI FORI IMPERIALI SFILA IL TRADIMENTO DELLA COSTITUZIONE. SI SPENDONO 45 MILIARDI IN ARMI E SI TAGLIA IL WELFARE. ASCOLTARE LEZIONE DI PERTINI

"Nel suo messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente

Sergio Mattarella ha evocato la Costituzione come una "casa comune" fondata

sulla libertà e sulla pacifica convivenza. Eppure, al di là del

cerimoniale, questa celebrazione rischia di ridursi a un esercizio di vuota

retorica istituzionale. C'è una distanza ormai incolmabile e drammatica tra

le parole del Colle e la realtà materiale del Paese. La parata militare che

attraversa i Fori Imperiali nasconde una realtà ben diversa da quella

immaginata dai padri costituenti, trasformando una data che dovrebbe

appartenere ai diritti e alla giustizia sociale in una sfilata di reparti

pronti al fronte e tecnologie di distruzione". Lo dichiara in una nota

Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.

"Il bilancio del Paese – prosegue l'esponente del PRC – fotografa il crollo

verticale del progetto della Costituente. Le statistiche ufficiali

dell'Istat descrivono una società lacerata dalle disuguaglianze, dove la

povertà assoluta è un fenomeno strutturale che colpisce il 9,7% della

popolazione: quasi 6 milioni di persone sotto la soglia minima di

sussistenza e oltre 8 milioni a rischio indigenza. Il tradimento più

evidente riguarda il lavoro: l'Italia è l'unico paese OCSE con salari reali

fermi da trent'anni e con circa un occupato su dieci che si colloca nella

fascia dei "lavoratori poveri". Di fronte a questo disastro sociale,

l'appello presidenziale alla solidarietà suona drammaticamente astratto se

non accompagnato da politiche economiche di radicale redistribuzione della

ricchezza".

"In questo quadro, il disconoscimento della Repubblica di Pace nata dalla

Resistenza si fa lampante. Esibire i muscoli dello Stato attraverso i

sistemi d'arma calpesta l'articolo 11 della Carta, che ripudia la guerra.

Una scelta ancora più inaccettabile di fronte alle scelte geopolitiche del

governo, appiattito su logiche di scontro frontale e di cobelligeranza di

fatto, dall'invio continuativo di armi all'Ucraina alle missioni nel Mar

Rosso, fino alla complicità strutturale con Israele. Questa postura

alimenta una spinta pericolosa verso il riarmo globale: le spese militari

italiane toccano i 45 miliardi di euro complessivi in ambito NATO. Si

spendono miliardi per gli arsenali mentre si tagliano risorse vitali per la

sanità pubblica, la scuola e il welfare".

"La Repubblica – aggiunge il dirigente del PRC – si difende attuando i

diritti, non mostrando i muscoli. La vera parata dovrebbe essere quella dei

lavoratori, dei medici e degli insegnanti, non quella delle tecnologie di

morte. Per ritrovare il senso di questa data dobbiamo ascoltare la lezione

di Sandro Pertini, che nel suo discorso d'insediamento del 1978 gridò: "Si

svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di

vita". Oggi, celebrare il 2 Giugno significa disertare la retorica della

sfilata per organizzarsi e lottare nelle piazze. È il momento di costruire

un'opposizione reale contro la politica del riarmo e dello smantellamento

dei diritti, riprendendoci il testimone della Resistenza per un'Italia

fondata davvero sul lavoro, sull'uguaglianza e sulla giustizia sociale",

conclude Barbera.