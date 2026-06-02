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Politica Interna

BERGAMINI (FI): L’ITALIA HA SAPUTO SUPERARE I MOMENTI PIÙ DRAMMATICI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - "La giornata di oggi segna un ritrovarsi come comunità nazionale attorno agli 80 anni dalla nascita della Repubblica. Se scorriamo le immagini di quel che è stato, ne ricaviamo un messaggio potente: l'Italia ha saputo superare i momenti più drammatici con la forza e la tenacia sia di grandi figure, donne e uomini che hanno segnato la storia, sia di milioni di persone di cui non conosciamo i volti, ma ognuna delle quali ha messo del proprio, ha aiutato, ha costruito. Dai difficili anni della ricostruzione fino al dramma terrorismo, le grandi calamità, le stragi di mafia. Ogni volta, l'Italia si è riscoperta 'insieme'. Oggi, peraltro, celebriamo un altro grande momento: il primo voto delle donne in un'elezione di rilevanza nazionale. E' un aspetto che ci ricorda la strada che ancora dobbiamo percorrere per una compiuta partecipazione alla vita politica ed economica del Paese". Lo dichiara la deputata Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.

(AGENPARL)
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